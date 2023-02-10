Російські ракети в небі Румунії та Молдови: військовий експерт заявив про загрозу для цих країн

Російські ракети під час атаки на Україну залетіли в повітряний простір Молдови та Румунії. Зазначимо, що остання є членом НАТО. Чи можна це вважати переходом Кремля за "червону лінію" та яку загрозу несе для європейський країн – читайте у статті.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. На його думку, такий вчинок Росії, на жаль, не буде вважатися переходом за "червону лінію".

До теми Поза страуса: чому Румунія не підтверджує проліт російської ракети над країною

Військовий аналітик зазначає, що НАТО в таких ситуаціях діє обережно, ми це вже бачили – схожий випадок стався кілька місяців тому в Польщі. Він додав, що це не змусить країни Альянсу ввести свої війська в Україну.

У НАТО не вважають, що це вже перехід цієї "червоної лінії". Але ж насправді ситуація дуже загрозива, бо повітряний простір Румунії та Молдови не закритий для цивільних літаків. Тож в цьому є небезпеки з усіма витікаючими наслідками,

– заявив Мусієнко.

За його словами, проліт російської ракети в небі Румунії та Молдови взагалі можна тлумачити, як прояв акту агресії, на це треба реагувати. "Але в цьому питанні НАТО зберігає певну обережність", – додав аналітик.

Мусієнко припустив наслідки прольоту російських ракет у Молдові та Румунії: відео

Що відомо про проліт російських ракет над Румунією: коротко

10 лютого Росія масовано обстріляла Україну ракетами. Крім того, дві російські ракети типу "Калібр" перетнули повітряний простір Румунії, яка є членом НАТО.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що спочатку "Калібри" перетнули кордон України з Молдовою, пролетіли над територією Румунію та знову зайшли у повітряний простір України.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Повітряні сили мали змогу збити ці ворожі ракети. Втім, розуміли ризики й загрози населенню іноземної держави, тому цього не зробили.

Наразі у Румунії не підтверджують проліт російських ракет. Заявляють, що вони пролетіли за 35 кілометрів до кордону з країною. Водночас Молдова вже підтвердила проліт ракет країни-терористки.

У Повітряних силах пообіцяли надати дані та матеріали з радарів, де були зафіксовані прольоти ракет над Румунією. За уточненням речника, це могли бути 2 ракети типу "Калібр". Також там наголосили, що Росія вже тричі перетинала повітряний простір Молдови для ударів по Заходу України.