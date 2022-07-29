російські ракети поцілили у будинок та ВНЗ в центрі Харкова: завали вже розбирають

росіяни вночі 29 липня вкотре обстріляли Харків. Ракети окупантів влучили в житловий будинок та вищий навчальний заклад.

Обстріл трапився під час повітряної тривоги. Сирени почали лунати на Харківщині о 4:09.

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Ракети окупантів поцілили в житловий будинок та ВНЗ

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що о 4:09, тобто одразу з першими звуками сирен, відбулися 2 ворожі "прильоти". Обидва рази окупанти поцілили по центральній частині міста.

В одному випадку влучання по двоповерховому будинку. Там уже працює ДСНС – розбирають завали, шукають під ними людей,

– зазначив мер.

Також ще одна російська ракета поцілила по будівлі одного із вищих навчальних закладів Харкова.

"Поки що інформації про постраждалих чи загиблих немає. Сподіваюся, що не буде", – підсумував Терехов.

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