Росія встановлює у "Шахеди" нові бойові частини: чи ускладнює це їх знищення

Росіяни почали встановлювати на свої "Шахеди" нові бойові частини, які збільшили у вазі зі стандартних 50 до 90 кілограмів. Один вид бойової частини розробляють безпосередньо в Росії, інший – в Ірані. Якщо тактика польоту безпілотника не зміниться, на роботу ППО це не вплине, але є інший важливий момент.

Мовиться про сам процес збиття. Про це 24 Каналу розповів ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, зазначивши, що більша бойова частина – це більший вибух, який завдає шкоди.

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Чому важко знищувати російські "Шахеди" з новою бойовою частиною

Ізраїльський військовий оглядач зауважив, що модернізація "Шахедів" свідчить, що ворог вчиться під час війни. Росіяни не лише вдосконалюють засоби, а й змінюють тактику їх застосування.

Спершу окупанти запускали безпілотники, які могли летіти на відстань 2 тисячі кілометрів. Зараз вони придумали компенсувати вагу палива вагою бойової частини. Тобто "Шахед" може летіти меншу відстань, але завдавати сильніші удари.

Боєголовка, яка важка майже вдвічі, може мати й інший характер вибуху – вибух при контакті, підрив над землею чи проникний вибух. Це дозволить завдавати удари по більшому спектру цілей.

Вага бойової частини не впливає на можливості перехоплення. Якщо тактика польоту "Шахеда" така сама, як раніше, – все залишається без змін. Єдина різниця – при перехопленні цілі з більшою бойовою частиною (а перехоплення завжди відбувається досить близько до землі) вибух від цього може завдати більшої шкоди,

– пояснив Шарп.

Він додав, що все також залежить від висоти польоту цілі. Якщо росіяни підіймуть її на 1,5 – 2 кілометри, мобільні групи вже не зможуть її збивати зі стрілецької зброї. Тоді виникне необхідність витрачати більше коштів на ракети до ППО.

До речі, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан повідомив, що ці "Шахеди" можуть нести більшу небезпеку для цивільних людей, тому правило "2 стін" не буде ефективним. Від цих "важких" дронів треба відходити оптимально на нижні поверхи, а ще краще у підвали.