Російські Су-24 випустили 4 ракети на Одещину: пошкоджені будинки та дитячий садок
14 березня російські терористи випустили ракети по Одещині. Внаслідок цього є багато пошкоджень.
Ворог випустив ракети з літаків Су-24. Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.
Важливо Зруйновано під'їзд і пошкоджено будинки поруч: окупанти цинічно вдарили по Краматорську
Ракетна атака Одещини
Зайшовши з моря, літаки Су-24 в напрямку узбережжя випустили 4 протирадіолокаційні ракети по Одещині – ймовірно, Х-31П.
Завдяки українській ППО, ракети знищили над морем. Однак уламками і вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо. На щастя, обійшлось без постраждалих.
Що відбувається на місці ракетної атаки: дивіться відео
Ворог вкотре нагадав, що узбережжя наразі є лінією бойових дій і вкрай небезпечне. Отже, дотримання обмежень воєнного стану є виправданим і доцільним, зокрема, для збереження життя,
– наголосив Назаров.
Наслідки нової атаки по Одещині / фото "Суспільне"
Цинічний обстріл Краматорська 14 березня
- Зранку росіяни вдарили ракетою по центру міста Краматорськ. За попередньою інформацією, пошкодили шість багатоповерхівок.
- Щонайменше троє цивільних поранені внаслідок ранкового обстрілу Краматорська. На місці обстрілу працюють правоохоронці та рятувальники.
- Один із поранених внаслідок обстрілу багатоквартирного будинку у Краматорську помер у лікарні.
- У Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що ракета окупантів влучила у багатоквартирний будинок, внаслідок чого пошкоджено перекриття та стіну одного з під’їздів, потрощені вікна і балкони. Розпочалося досудове розслідування.
- Пошуково-рятувальні роботи тривають. Кількість постраждалих ще встановлюється. Наразі на місці працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники.
- До речі, з'явилися жахливі кадри з місця влучання ракети у Краматорську.
- Мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що пошкоджено 25 багатоквартирних та один приватний будинок, дитячий садок, музей та будівлю Ощадбанку, а також 2 авто.
- Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родині загиблої людини. Він наголосив, що держава-зло продовжує воювати з мирним населенням, знищуючи життя і не залишаючи нічого людського.
- Внаслідок атаки на першому поверсі спалахнула пожежа, яку працівники ДСНС ліквідували. Станом на обід 14 березня стало відомо, що рятувальники завершили розбір зруйнованих елементів конструкцій будинку.