Після "мангалів" – каналізаційні люки: як росіяни "вдосконалили" свої танки

Російські танки потерпають від Javeline, NLAW та української "Стугни", про що яскраво свідчать зведення Генштабу ЗСУ щодо втрат ворога. Через це російські військові вимушені вигадувати різні захисти для своїх танків.

На Херсонщині воїни однієї з аеромобільних бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ зафіксували, що росіяни використовували вкрадені каналізаційні люки. Окупанти марно надіялися, що люки захистять їх від ураження.

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Окупанти надіялися, що люки захистять їх від ураження

На відео зафіксовано ефективне знищення українськими воїнами військової техніки та особового складу російських окупантів. На одному з підбитих танків українські воїни виявили "додаткову броню", а саме вкрадені каналізаційні люки.

Як виявилося, люки не допомогли російським загарбникам витримати удар ЗСУ.

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Окупанти марно удосконалюють танки

Раніше повідомлялося, що броня російських танків не витримує у війні проти України. Станом на 8 листопада в Україні знищено щонайменше 2786 танків окупантів.

Через це окупанти почали встановлювати на них "мангали", дерев'яні колоди тощо. Експерт Defense Expert Іван Киричевський заявив, що мангали не рятують танкістів. За його словами, "Джавелін" летить нижче, аніж наварений мангал.

Також росіяни казали, що роблять це, аби захищатися від протикумулятивних гранат. Однак і це виявилося марним, адже мангали наварені не там, де падають гранати.

Військовий аналітик, головний редактор Defense Express Олег Катков розповів, що окупанти все ж почали відмовлятися від мангалів. Окрім того, що це не працює, мангал створює для танкістів нову проблему – падає на башню танка і блокує вихід.

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