Росіяни атакували передмістя Харкова: для удару могли використати нетипову зброю

Вчора, 18 грудня, під російськими ударами опинився і Харків, і околиці міста. Село у передмісті окупанти, ймовірно, обстріляли новою зброєю.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко, зауваживши, що це могла бути артилерія, яку Росії передав союзник. Тим часом саме місто атакував російський безпілотник "Молнія".

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Росіяни атакували передмістя Харкова

Вчора росіяни завдали ударів по передмістю Харкова, а саме по населеному пункту Циркуни. Окупанти били артилерією.

Були припущення, що це могла бути нова зброя, яку Росія отримала від Північної Кореї,

– зауважила кореспондентка.

Однак варто зазначити, що ця інформація офіційно не підтверджена. Правоохоронні органи поки встановлюють тип зброї.

На жаль, внаслідок обстрілу 4 людей похилого віку, 3 жінок та чоловік, отримали поранення. Також пошкоджено 10 приватних будинків та приватне підприємство.

Також, за словами кореспондентки, в обід 18 грудня росіяни атакували Харків безпілотником "Молнія". Цю зброю окупанти почали використовувати для ударів по місту відносно недавно.

Це просто алюмінієві деталі та фанера. Однак це дрон-камікадзе, він несе певний заряд, який є і руйнівним, і вбивчим,

– зазначила Черненко.

На щастя, обійшлось без жертв. Російський безпілотник вдарив у дах зачиненого торгового центру у Салтівському районі.

Однак раніше через удари цього дрона горіли автівки, було влучання в житловий багатоповерховий будинок.