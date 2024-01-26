Пропаганда посилюється: як на окупованій частині Херсонщини готуються до перевиборів Путіна

У березні 2024 року в Росії відбудуться президентські вибори. Процедуру хочуть провести й на окупованих територіях України, тож підготовка вже почалась.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський сказав 24 Каналу, що окупанти посилили пропаганду через усі можливі канали – соцмережі, сайти, радіо, друковані видання й, звісно, телебачення. Це дає певний результат.

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"Пропаганда дуже сильна – вони залучили максимум активістів із "Єдиної Росії", так званих "топспікерів". І це тільки початок – їх буде ще більше, вони їздитимуть по наших громадах, спілкуватимуться з людьми", – зазначив Соболевський.

Але насправді кожна така зустріч – це штучно створена ситуація. Окупанти зганяють людей за списками, а коли не вистачає – приводять свою публіку.

Більшість мешканців чекає звільнення

На окупованій Херсонщині є люди, які потрапили під вплив російської пропаганди. Крім того, є зрадники, які мають якийсь зиск від співпраці з ворогом.

Однак більшість населення чекає ЗСУ й повернення під юрисдикцію України. Багато з них сприяють тому, щоб цей день настав якнайшвидше.

Буквально за кілька днів до деокупації Херсона і всієї правобережної частини росіяни вішали борди з надписом "Росія тут навсєгда". Як життя показало, усе буде зовсім по-іншому. Усе буде Україна,

– наголосив Соболевський.

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