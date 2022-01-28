Російські війська у Білорусі схожі на окупаційні: Резніков бачить загрози для Мінську

В українському Міноборони застерегли про загрози для Білорусі через присутність російських військ. У лютому країни планують провести спільні бойові навчання.

Виступаючи у Раді, міністр оборони Олексій Резніков висловився про сили та техніку, які Москва направляє у Білорусь. На його думку, вони більше загрожують саме Мінську, а не Україні.

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Міністр попередив про загрозу для Білорусі

Резніков запевнив, що його відомство уважно аналізує ситуацію на північному напрямку. Досі не було жодних спроб атакувати Україну за допомогою мігрантів чи інших загроз. А от російські війська продовжують прибувати на навчання у Білорусь.

За своїм складом вони більше схожі на окупаційний контингент, ніж на ударну групу. І представляють більшу загрозу Мінську, ніж Україні,

– застеріг міністр.

Держава-агресорка брязкає зброєю

Росія перекидає у Білорусь танки, бронеавтомобілі, бойові машини піхоти та іншу військову техніку. У Кремлі заявили, що це – заплановані дії у рамках н авчань "Союзна рішучість-2022".

авчань "Союзна рішучість-2022". У Білорусь відправили й багатоцільові винищувачі Су-35С. Їхній бойовий радіус, за інформацією у "Вікіпедії", сягає до 1 600 кілометрів.

Аналітики Conflict Intelligence Team стверджують, що Росія перекинула свої війська й у Брянську область. Цей регіон межує з Україною та Білоруссю.

Резніков відповів на цинічні звинувачення

ЗСУ готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Очільник Міноборони наголосив, що Україна не становить загрози для Білорусі. "Це нонсенс. У нас дуже теплі почуття до білоруського народу. Будь-які силові дії проти Білорусі суперечать нашим інтересам", – зазначив глава відомства.

Крім цього, Резніков відкинув й необґрунтовані звинувачення у бік України в нібито підготовці збройних провокацій на Донбасі. Посадовець наголосив, що наша держава послідовно зміцнює оборону, але чітко дотримується усіх зобов'язань. "Ми розглядаємо сценарій політико-дипломатичного врегулювання як базового", – підкреслив він.

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