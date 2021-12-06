Російські війська біля українських кордонів: Польща вважає, що Путін перевіряє Захід

Польща заявляє, що Росія, стягуючи війська до українських кордонів, перевіряє реакцію світу. На думку МЗС країни, головний план Кремля у тому, щоб досягнути мети без військових методів.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач каже, що Москва готова використовувати військові методи, якщо побачить слабкість Заходу. Він наголосив, що існує реальна загроза проведення операції українському кордоні.

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Але Росія спочатку перевіряє потенційну реакцію західного світу, розповсюджуючи різні теорії. Москва дивиться, як відреагує світ — чи злякається, чи відреагують люди, чи підтримають люди правління у своїй власній країні,

– сказав Пшидач.

Щодо анексії Криму польський дипломат сказав, що багато західних політиків хотіли б прийняття статусу-кво. Також він наголосив, що нині українська армія в іншому стані підготовки до військового тиску.

Що таке статус-кво Термін означає залишити все так, як є. У міжнародному праві термін використовують, щоб позначити будь-яке фактичне або правове положення, що існує або існувало в минулому, і яке хочуть зберегти. Однією з умов повернення Україні контролю над Кримом може бути збереження статус-кво для людей, що там житимуть в цей момент.

Що відомо про війська Росії на кордоні з Україною

Росія продовжує нарощувати військові сили на кордоні з Україною. Про це свідчать фото з супутника, які оприлюднило видання Politico.

Офіційні особи США і ЄС висловлювали стурбованість через накопичення російських військ біля кордонів з Україною. А західні ЗМІ писали й про потенційне вторгнення Росії на тлі посилення напруги через мігрантів і постачання енергоносіїв.

На думку експертів, цілі Кремля не змінилися. Одна з них – залякати Європу та залишити Україну сам на сам з ворогом. Є два моменти, які можуть втримати президента Росії Володимира Путіна від агресії.

Як розповідав капітан Андрій Риженко, утримання майже 100-тисячної російської армії біля кордону України коштує орієнтовно декілька мільйонів доларів на добу. Він вважає, що це не надто великі витрати.

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