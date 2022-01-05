Російські війська можуть відправити в Казахстан

У Росії заявили, що можуть відправити свої війська у Казахстан. У ЗМІ навіть з'явилась інформація, що президент Володимир Путін дав наказ "готувати допомогу".

Раніше у Казахстані заявили, що звернення до Організації договору про колективну безпеку буде "доречним". У російській Думі кажуть, мовляв, Росія зобов'язана на це відреагувати.

До теми Токаєв заявив, що звернення до країн ОДКБ зараз "доречне", а протести – терористична загроза

Сили ОДКБ готові

Глава комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашников сказав: якщо президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернеться, то Москва буде зобов'язана відреагувати.

Тим більше він (Токаєв – 24 канал) заявив, що терористичні банди беруть під контроль об'єкти інфраструктури. Зрозуміло, тоді буде введення певних сил,

– зазначив Калашников.

Він додав, що "сили ОДКБ завжди готові". Мовляв, для таких ситуацій і створювали організацію.

Путін дав відповідний наказ, – ЗМІ

Організація договору про колективну безпеку – це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.

У телеграм-каналі "Протести в світі" навіть пишуть, що Путін нібито наказав "готувати допомогу" Казахстану. Мовляв, відповідальний за це голова генштабу Валерій Герасимов. Однак зауважимо, що офіційного підтвердження цього немає.

У Держдумі вважають також, що не треба втручатись

Заступник глави комітету Думи у справах СНД Костянтин Затулін вважає, що Росія має розглянути звернення Токаєва, але не втручатись. За його словами, треба зрозуміти, що буде кращим способом для стабілізації ситуації.

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