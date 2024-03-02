Змінили тактику, – Євлаш сказав, як росіянам вдається просуватися на фронті

Російські військові за останній час мають певні територіальні здобутки. Річ у тім, що вони змінили тактику й тепер фактично випалюють землі, по яких і рухаються далі.

Україна дає серйозну відсіч окупантам, однак цього поки недостатньо. Детальніше про дії росіян 24 Каналу розповів начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

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Акцент на керованих авіабомбах

Авдіївський плацдарм наочно продемонстрував, що росіяни почали масово використовувати керовані авіаційні бомби. Ними закидували позиції українських військових і фактично лише в такий спосіб окупанти могли просуватися.

Вони зараз змінили тактику. Раніше вони намагалися атакувати нашу критичну інфраструктуру, але, звісно, щоб вже третій рік продовжувати війну такої інтенсивності, їм не вистачить ракет. Зараз вони перекваліфікували своє оборонне замовлення на КАБи та ФАБи – бомби ближньої дії,

– зауважив Ілля Євлаш.

Не можна сказати, що Росія не відчула санкції, до того ж через інтенсивність застосування зброї – військово-промисловий комплекс країни-агресорки просто не в змозі виготовляти велику кількість озброєння.

Саме тому окупанти вирішили модернізувати бомби, яких чимало залишилося ще після розвалу Радянського Союзу. Частину їм вдалося виготовити вже в час повномасштабної війни.

"Зараз вони намагаються ставити ставку на закидування переднього краю бомбами. Вони просуватимуться по випаленій землі в глибину нашої оборони. Ми вже бачили ефективне та нестандартне рішення розв'язання цієї проблеми – "сушкопад"", – підкреслив Євлаш.

За останні два тижні українські захисники добре попрацювали над тим, щоб щонайменше 14 російських літаків більше не створювали проблем для ЗСУ. Однак, на жаль, в Росії є ще сотні подібних бомбардувальників. Тому надалі треба шукати рішення, як протидіяти російській авіації – щоб зберегти життя наших військових та не дати ворогові просунутися далі.

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