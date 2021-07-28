Російські війська впритул підійшли до кордону з Афганістаном: відео

На територію біля таджицько-афганського кордону прибули російські військові. Спільно з військами Таджикистану та Узбекистану вони проведуть навчання на полігоні "Харб-Майдон" з 5 по 10 серпня.

Підрозділи 201 російської військової бази (РВБ) перегрупувалися на полігон. Там уже розгорнули пункти управління, виконали маскування техніки й облаштували вогневі позиції.

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За інформацією пресслужби Центрального військового округу (ЦВО), військові подолали 200 кілометрів пішки у супроводі армійських вертольотів. Із Душанбе в район проведення навчань, за 20 кілометрів від кордону, прибули:

мотострілки;

танкісти;

артилеристи;

зенітчики;

військові інженери.

Спільні навчання

Під час маршу військові відпрацьовували бойову охорону колон, подолання умовно заражених територій та відбиття нападів розвідгруп і авіації. Кількість учасників маршу не оголошували, але відомо, що у самих навчаннях візьме участь понад 1,5 тисячі військовослужбовців та 300 одиниць техніки.

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Навчання на "Харб-Майдоні" відбуватимуться в 3 етапи:

відпрацювання спільної операції об'єднаного угруповання військ 3 країн зі знищення терористичних формувань;

знищення умовного ворога, який нападатиме на територію союзної країни;

ліквідація радикальних терористичних груп при перетині кордону.

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