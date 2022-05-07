Російські війська завдали ракетного удару по Краснограду на Харківщині
Джерело:Суспільне Харків
Російські окупанти продовжують цинічного обстрілювати з повітря мирні українські міста. Ворог вранці 7 травня завдав ракетного удару по Краснограду на Харківщині.
Згідно з попередніми даними, загиблих і поранених немає. Про це повідомили у Харківській ОВА.
Читайте також Окупанти на Харківщині підірвали три мости через контрнаступ ЗСУ
Російські війська завдали ракетного удару по Краснограду на Харківщині,
– вказали в обласній адміністрації.
За уточненою інформацією, окупанти атакували Красноградську громаду двічі. Внаслідок обстрілу було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, навколишні будівлі та автомобілі.
У місті та області близько 09:34 ранку оголосили повітряну тривогу. Всі місцеві мешканці повинні негайно спуститися в укриття й перебувати там до сигналу сирен оповіщення про відбій.
Ситуація на Харківщині
- Російські окупанти 2 травня завдали по Харкову 2 удари із реактивних систем залпового вогню та здійснили один артилерійський обстріл. Внаслідок цих атак пошкодилися цивільні об'єкти на Північній Салтівці. Поранення отримали 2 людини.
- Також загарбники обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі та Чугуїв. В Чугуївському районі внаслідок обстрілів постраждала одна людина.
- За день до цього внаслідок 5 артилерійських обстрілів Харкова загинули троє людей, ще 8 мирних мешканців міста отримали поранення.
- Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що протягом 5 травня росіяни 5 разів обстріляли Харків.
- Вже 5 травня стало відомо, що ЗСУ переходять до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.
- Ще раніше українським захисникам вдалося звільнити село Руська Лозова. Саме звідти російські окупанти гатили по Харкову.
- Згодом контроль вдалося встановити ще над шістьма селами у Харківській області. Мовиться про Олександрівку, Федорівку, Українку, Шестаково, Перемогу, а також частину села Черкаські Тишки.
Важливо – Пентагон розкрив плани Кремля по Харкову: дивіться відео