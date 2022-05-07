Російські окупанти продовжують цинічного обстрілювати з повітря мирні українські міста. Ворог вранці 7 травня завдав ракетного удару по Краснограду на Харківщині.

Згідно з попередніми даними, загиблих і поранених немає. Про це повідомили у Харківській ОВА.

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Російські війська завдали ракетного удару по Краснограду на Харківщині,

– вказали в обласній адміністрації.

За уточненою інформацією, окупанти атакували Красноградську громаду двічі. Внаслідок обстрілу було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, навколишні будівлі та автомобілі.

У місті та області близько 09:34 ранку оголосили повітряну тривогу. Всі місцеві мешканці повинні негайно спуститися в укриття й перебувати там до сигналу сирен оповіщення про відбій.

Ситуація на Харківщині

Російські окупанти 2 травня завдали по Харкову 2 удари із реактивних систем залпового вогню та здійснили один артилерійський обстріл. Внаслідок цих атак пошкодилися цивільні об'єкти на Північній Салтівці. Поранення отримали 2 людини.

Також загарбники обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі та Чугуїв. В Чугуївському районі внаслідок обстрілів постраждала одна людина.

За день до цього внаслідок 5 артилерійських обстрілів Харкова загинули троє людей, ще 8 мирних мешканців міста отримали поранення.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що протягом 5 травня росіяни 5 разів обстріляли Харків.

Вже 5 травня стало відомо, що ЗСУ переходять до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Ще раніше українським захисникам вдалося звільнити село Руська Лозова. Саме звідти російські окупанти гатили по Харкову.

Згодом контроль вдалося встановити ще над шістьма селами у Харківській області. Мовиться про Олександрівку, Федорівку, Українку, Шестаково, Перемогу, а також частину села Черкаські Тишки.

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В Харкові змінили час комендантської години. Від 2 травня комендантська година щоденно розпочинатиметься о 21:00 і триватиме до 06:00. У цей час заборонено пересуватися містом пішки чи транспортом.