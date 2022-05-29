Російські війська знову обстрілювали Дніпропетровщину: є руйнування

Дніпропетровська область продовжує страждати від обстрілів російських загарбників. Ворог сподівається завдати якнайбільших збитків та не переслідує жодних військових цілей.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив про те, що на 95-й день війни російські окупанти продовжили обстрілювати Дніпропетровську область. Ворог знову цілив у мирне населення та об'єкти цивільної інфраструктури.

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Обстріл Дніпропетровщини

Російські окупанти здійснили обстріл трьох громад у Криворізькому районі. Більшість боєприпасів росіян прилетіли на поля, але кілька влучили у населений пункт Зеленодольської громади.

Снаряди ворога пошкодили влучили у житловий будинок та господарчі будівлі. На щастя, жертв або постраждалих внаслідок обстрілів немає. В інших районах області 95-й день війни минув спокійно.

Ситуація на фронті: коротко про головне

Воїни ЗСУ активно атакували позиції ворога на південь від Кривого Рогу. Нашим героям вдалося ліквідувати 63 окупантів, просунутися та вибити ворога із його позицій.

На Донеччині ворог не припиняє наступальних дій, але особливого успіху не має. Попри постійні обстріли та постійні атаки вперед ворогу не вдалося просунутися вперед. Тривають гарячі бої, ЗСУ не дають ворогу втілити його плани.

На Сході ЗСУ вдалося ліквідувати десятки окупантів, також успіхом завершилася атака на ворожий склад – його повністю знищено. Також ворог втратив 3 безпілотники, 2 артилерійські системи та іншу бойову техніку.

Росіяни намагаються відремонтувати свої три великі десантні кораблі. Їх помітили на ремонтному заводі рашистів в анексованому Криму, у Севастополі. Втім, чи наважиться ворог наближатися до берегів України після того, як наші воїни отримали протикорабельні ракети "Гарпун" – велике запитання.

Рашисти продовжують обстрілювати Харків, їхні снаряди влучили у Харківський авіаційний інститут та в район селища Жуковського. Також вони здійснили обстріл міста після того, як дізналися, що в Харків приїхав Володимир Зеленський.

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