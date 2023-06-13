Окупанти готуються до різних сценаріїв, серед них – відступ до Криму, – ГУР
Російські військові побоюючись контрнаступу ЗСУ готуються абсолютно до різних сценаріїв, аж до відступу до Криму. На це чітко вказують дії росіян, вони активно до цього готуються.
Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, росіяни лише вдають, що для них ситуація на окупованому півострові стабільна.
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Крим продовжує бути хабом, логістичний центр з перекидання живої сили та ворожої техніки на тимчасово окуповані території Півдня та Сходу. Там ситуація для росіян стабільна, але активні дії українських Сил оборони змушують їх готуватись до різних сценаріїв,
– зазначив Андрій Юсов.
За його словами, на це вказують мінування, які активно наразі проводять росіяни, інженерні споруди, траншеї по всьому периметру півострова.
"Вони готуються, в тому числі до відступу на територію Криму", – наголосив представник розвідки.
Також Юсов наголосив, що мінування будь-яких об'єктів критичної, цивільної інфраструктури – це ознака підготовки до терористичних дій, підготовки до наступних воєнних злочинів. Це продовження шантажу.
Росіяни замінували завод "Кримський титан": головне
- ГУР МО попередила про загрозу теракту в окупованому Криму. Росіяни готують до евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення в Армянську, де розташований завод.
- Через підрив Каховської ГЕС процеси виробництва на "Кримському титані" порушені до критичного рівня.
- Відтак, з'явилася інформація про ймовірну зупинку "Кримського титану". Водночас окупанти впродовж останніх декількох днів мінують цехи підприємства та закладають вибухівку на заводській та прилеглій території.
- На "Кримському титані" використовується майже 200 тонн технологічного аміаку.