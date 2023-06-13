Окупанти готуються до різних сценаріїв, серед них – відступ до Криму, – ГУР

Російські військові побоюючись контрнаступу ЗСУ готуються абсолютно до різних сценаріїв, аж до відступу до Криму. На це чітко вказують дії росіян, вони активно до цього готуються.

Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, росіяни лише вдають, що для них ситуація на окупованому півострові стабільна.

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Крим продовжує бути хабом, логістичний центр з перекидання живої сили та ворожої техніки на тимчасово окуповані території Півдня та Сходу. Там ситуація для росіян стабільна, але активні дії українських Сил оборони змушують їх готуватись до різних сценаріїв,

– зазначив Андрій Юсов.

За його словами, на це вказують мінування, які активно наразі проводять росіяни, інженерні споруди, траншеї по всьому периметру півострова.

"Вони готуються, в тому числі до відступу на територію Криму", – наголосив представник розвідки.

Також Юсов наголосив, що мінування будь-яких об'єктів критичної, цивільної інфраструктури – це ознака підготовки до терористичних дій, підготовки до наступних воєнних злочинів. Це продовження шантажу.

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