"Номінанти на премію Дарвіна": на Херсонщині окупанти мінували Дніпро й підірвали самих себе

Окупанти продовжують мінувати українські території не лише на суші, а й на воді. Так, на окупованій Херсонщині російські військові скидали у воду протичовнові міни, однак на одній із них підірвалися самі.

Відео самоліквідації окупантів опублікував командир підрозділу "Птахи Мадяра" Роберт Броуді. У Силах оборони Півдня додали, що окупанти підірвалися на лівобережжі Дніпра, передає 24 Канал.

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Від окупантів лишилися лише клуби диму

Як зауважив командир "Птахів Мадяра", самовпевнені окупанти на світанку вирішили замінувати Дніпро, скинувши у воду протичовнові міни. На кадрах видно, що один з російських військових кидає у воду спочатку одну міну, а потім бере іншу й лунає вибух.

Сили оборони Півдня пояснили, що при спробі окупантів встановити протичовнову міну, їх моторний човен знесло течією на таку ж міну, встановлену раніше. Як наслідок – від російських окупантів залишилися лише клуби диму над водою.

Безперечні лідери на березневу премію Дарвіна,

– прокоментував самоліквідацію командир "Птахів Мадяра".

Самоліквідація росіян на лівобережжі Херсонщини: дивіться відео (Увага! Чутливий контент, 18+)

Актуальна статистика втрат ворога

Ворог продовжує втрачати особовий склад та техніку в повномасштабній війні. Від 24 лютого 2022 року окупанти вже втратили: