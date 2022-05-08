Російські військові командири їдуть в Україну і тут помирають, – британська розвідка
Джерело:Міноборони Великої Британії
Через невдачі на передовій, Росія відправляє на передову старших командирів, тому вони часто гинуть. А їхні колеги, які беруть на себе командування, не мають необхідного досвіду.
Командування російської армії гине на передовій
Тож, у британській розвідці наголосили, що успіхам росіян продовжують заважати недоліки планування та підтримки.
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Труднощі з командуванням і контролем, як і невпевнені дії військ на передовій, спонукали старших командирів особисто з'являтись на полі бою, напевно, щоб особисто брати на себе лідерство в операції,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що присутність командувачів вищого рівня близько до передової наражає їх на значний ризик, і саме це спричинило непропорційно великі втрати серед старших офіцерів Росії у цій війні.
Це призвело до того, що сили повільніше реагують на невдачі і не можуть змінювати свій підхід на полі бою,
– вважають у британській розвідці.
У відомстві припустили, що ці проблеми зберігатимуться і далі, адже нестача досвіду оперативного командування у тих офіцерів, яких призначають замість вбитих, може зіграти проти росіян.
Вбиті російські генерали
Внаслідок нападу на Україну російські окупанти втратили велику частину не лише особового, а й офіцерського складу.
Ще у березні українські захисники знищили, ймовірно, п'яту частину генералів Росії, які керують вторгненням. Очевидно, що зараз ліквідованого командування окупантів побільшало.
- Наприклад, командувач 49-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Яків Рязанцев загинув під Чорнобаївкою.
- Загинув також заступник командувача 41-ї загальновійськової армії генерала Андрій Суховецький.
- А також однофамілець очільника генштабу – перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу Росії Віталій Герасимов.
Крім того, є важко поранені російські генерали. Зокрема, Сергій Нирков та Андрій Серицький. Багатьох командувачів армій кремлівське управління зняло з посад.
Ймовірно, на передову приїздив і Герасимов
Нещодавно ЗМІ повідомили, що начальник генштабу Росії Валерій Герасимов особисто їздив на фронт під Ізюмом. Причина одна – незадовільні плани щодо просування вперед. Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Герасимов нібито зазнав осколкового поранення правої гомілки.
Згодом радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів сказав, що є підтвердження присутності Герасимова на Харківщині. Водночас схилялись до думки, що генерала таки не поранили.
Деталі – Герасимова поранили під Ізюмом, – ЗМІ: дивіться відео