Російські військові командири їдуть в Україну і тут помирають, – британська розвідка

Через невдачі на передовій, Росія відправляє на передову старших командирів, тому вони часто гинуть. А їхні колеги, які беруть на себе командування, не мають необхідного досвіду.

Командування російської армії гине на передовій

Тож, у британській розвідці наголосили, що успіхам росіян продовжують заважати недоліки планування та підтримки.

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Труднощі з командуванням і контролем, як і невпевнені дії військ на передовій, спонукали старших командирів особисто з'являтись на полі бою, напевно, щоб особисто брати на себе лідерство в операції,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що присутність командувачів вищого рівня близько до передової наражає їх на значний ризик, і саме це спричинило непропорційно великі втрати серед старших офіцерів Росії у цій війні.

Це призвело до того, що сили повільніше реагують на невдачі і не можуть змінювати свій підхід на полі бою,

– вважають у британській розвідці.

У відомстві припустили, що ці проблеми зберігатимуться і далі, адже нестача досвіду оперативного командування у тих офіцерів, яких призначають замість вбитих, може зіграти проти росіян.

Вбиті російські генерали

Внаслідок нападу на Україну російські окупанти втратили велику частину не лише особового, а й офіцерського складу.

Ще у березні українські захисники знищили, ймовірно, п'яту частину генералів Росії, які керують вторгненням. Очевидно, що зараз ліквідованого командування окупантів побільшало.

Наприклад, командувач 49-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Яків Рязанцев загинув під Чорнобаївкою.

Загинув також заступник командувача 41-ї загальновійськової армії генерала Андрій Суховецький.

А також однофамілець очільника генштабу – перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу Росії Віталій Герасимов.

Крім того, є важко поранені російські генерали. Зокрема, Сергій Нирков та Андрій Серицький. Багатьох командувачів армій кремлівське управління зняло з посад.

Ймовірно, на передову приїздив і Герасимов

Нещодавно ЗМІ повідомили, що начальник генштабу Росії Валерій Герасимов особисто їздив на фронт під Ізюмом. Причина одна – незадовільні плани щодо просування вперед. Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Герасимов нібито зазнав осколкового поранення правої гомілки.

Згодом радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів сказав, що є підтвердження присутності Герасимова на Харківщині. Водночас схилялись до думки, що генерала таки не поранили.

Деталі – Герасимова поранили під Ізюмом, – ЗМІ: дивіться відео