Кричуще віроломство: росіяни цинічно маскують військову техніку під машини з дровами

Окупанти вкотре здійснюють військове віроломство та грубо порушують норми міжнародного права. Росіяни цинічно маскують свої військові паливозаправники під машини з дровами.

Увагу на це звернули міжнародні розслідувачі InformNapalm, які проаналізували фото, що з'явились у соцмережах. На світлинах помітно, що росіяни маскують паливозаправники під машини з дровами.

До речі РосЗМІ підтвердили смерть щонайменше 500 мобілізованих окупантів

Окупанти також цинічно маскують РСЗВ

В InformNapalm заявили, що за рік до повномасштабного вторгнення, у 2021 році, вже звертали увагу на відео з навчань Центрального військового округу Росії.



Як окупанти маскують свої військові паливозаправники / Фото з телеграм-каналу InformNapalm



Росіяни маскують військові паливозаправники / Фото з телеграм-каналу InformNapalm

Тоді військовослужбовці відпрацьовували нестандартне маскування паливозаправників під цивільні зерновози, щоб ввести в оману засоби повітряної розвідки та ударні БпЛА.

Такий тип маскувань підпадає під ознаки військового віроломства і є грубим порушенням норм міжнародного права,

– вказують розслідувачі.

Крім того, в InformNapalm додали, що росіяни практикують маскування РСЗВ під вантажівки, накриті тентами, маркують вантажні авто та бойові машини червоним хрестом та вдаються до інших способів віроломства.

Маскування не допомагає окупантам уникати втрат

Як би Росія не намагалася замаскувати свою техніку, однак все одно вимушена миритися з великими втратами. Українські військові знищують техніку та особовий склад армії Росії.

Зранку 6 січня Генштаб ЗСУ звично оновив дані щодо втрат ворога. Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники та захисниці ліквідували вже 110 250 загарбників. Крім того, Росія втратила чимало техніки: