Росія вдарила по житлових будинках у Херсоні: є жертва та постраждалі

Російські військові зранку 22 вересня завдали удару по Херсону. Під вогнем окупаційних сил Росії знову були житлові будинки.

Російські військові завдали удару по Дніпровському району Херсона. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що є влучання у житлові будинки.

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Росіяни вбили 25-річного херсонця

Начальник Херсонської МВА інформував, що внаслідок ранкового обстрілу російськими окупаційними військами є двоє постраждалих.

Згодом Мрочко додав, що, за уточненою інформацією, війська Росії вбили 25-річного херсонця. Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що чоловік помер від отриманих поранень.



Наслідки обстрілу Херсона / Фото Офіс генпрокурора

Він також повідомив, що через влучання ворожих снарядів виникли пожежі у житловому будинку та гаражі.



Окупанти обстріляли Херсон / Фото Офіс генпрокурора

Додамо, що близько 08:40 Роман Мрочко інформував, що армія Росії обстрілює прибережну зону Херсона з тимчасово окупованого лівого берега.

За даними Херсонської обласної прокуратури, окупанти здійснили артилерійський обстріл. Окупанти поцілили по приватному будинку, де й загинув чоловік.

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