Російські військові обстріляли турецький конвой у Сирії, – журналіст

6 вересня 2021 , 12:17
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Джерело:

твітер Levent Kemal

У сирійському Ідлібі стався вибух під час проходження конвою збройних сил Туреччини. ЗМІ повідомляють, що до інциденту причетні російські військові.

Літаки Росії стежили за периметром і відкрили вогонь по турецькій важкій техніці. Відео наслідків бомбардування оприлюднили у мережі.

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Російські військові літаки націлилися на маршрут колони TAF в Ехсімі, Ідліб,
– зазначив журналіст Левент Кемаль.

  • Наразі немає інформації про загиблих чи постраждали внаслідок атаки.
Зверніть увагу! У січні 2021 року, за даними Deutsche Welle, Росія перекинула 300 військових у провінцію Сирії, яка межує з Туреччиною.

Війна у Сирії: що відомо

Війна у Сирії / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олег Васьків