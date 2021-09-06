Російські військові обстріляли турецький конвой у Сирії, – журналіст
6 вересня 2021 , 12:17Читать новость на русском
Джерело:твітер Levent Kemal
У сирійському Ідлібі стався вибух під час проходження конвою збройних сил Туреччини. ЗМІ повідомляють, що до інциденту причетні російські військові.
Літаки Росії стежили за периметром і відкрили вогонь по турецькій важкій техніці. Відео наслідків бомбардування оприлюднили у мережі.
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Російські військові літаки націлилися на маршрут колони TAF в Ехсімі, Ідліб,
– зазначив журналіст Левент Кемаль.
- Наразі немає інформації про загиблих чи постраждали внаслідок атаки.
Війна у Сирії: що відомо
- У лютому 2020 року війська сирійського диктатора Башара Асада, якого активно підтримує Путін, атакували турецьких військових. В результаті загинули 36 людей, ще десятки отримали поранення.
- Туреччина 1 березня оголосила про початок нової військової операції у Сирії під назвою "Весняний щит". Туркам вдалось знищити десятки танків, зокрема й російських, і понад 2000 бійців режиму Асада, серед яких були й росіяни.
- Президенти Росії та Туреччини 5 березня домовилися про припинення вогню у сирійському Ідлібі. Однак порозумітися Путіну та Реджепу Ердогану щодо політики в регіоні не вдалося й досі.
- Міністерство оборони Туреччини 18 березня 2021 року заявило про ракетний обстріл своєї території з боку Сирії.