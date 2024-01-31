Під Бєлгородом росіяни хотіли встановити міну, а отримали "бавовну": що відомо про наслідки
Джерело:ASTRA
У Бєлгородській області прикордонник та військові окупаційної армії Росії захотіли встановити протипіхотну міну. Це призвело до неочікуваних для них результатів.
Інцидент стався 30 січня в районі села Новостроєвка-друга. Там у вівторок пролунав вибух.
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Деталі інциденту
Російський прикордонник Віталій Бондар та двоє солдатів з військової частини 53359 Роман Звонов та Ніколай Ніколаєв спробували встановити протипіхотну міну на Бєлгородщині. У результаті сталася "бавовна".
Внаслідок вибуху міни прикордонник Бондар втратив пальці стопи, зазнав мінно-вибухової травми та дістав рани. Російський військовий Ніколаєв теж втратив пальці стопи, а також зазнав осколкових поранень. Інший солдат армії країни-агресорки Звонов зазнав тільки осколкових поранень.
Всі троє вижили. Їх відправили до другої міської лікарні Бєлгорода. Відомо, що цивільне населення Бєлгородщини не постраждало.
Окупанти підривають своїх
- Як повідомлялося раніше, російські сапери випадково вбили своїх же солдатів. Під час розмінування вони підірвали будинок, в якому перебували 15 інших загарбників.
- У результаті 7 росіян загинуло, ще 8 зазнали поранень. Самі сапери спробували зняти з себе всю відповідальність та звинуватили у ліквідації російських військових ЗСУ.
- Нагадаємо, що у місті Россош Воронезької області 3 професійних саперів загинули та ще 2 були поранені. Росіяни вирішили зняли приватний будинок та випити, хоча вони перебували у той момент на службі. Під час п'яної сварки один з військових підірвав гранату.