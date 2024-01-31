Під Бєлгородом росіяни хотіли встановити міну, а отримали "бавовну": що відомо про наслідки

У Бєлгородській області прикордонник та військові окупаційної армії Росії захотіли встановити протипіхотну міну. Це призвело до неочікуваних для них результатів.

Інцидент стався 30 січня в районі села Новостроєвка-друга. Там у вівторок пролунав вибух.

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Деталі інциденту

Російський прикордонник Віталій Бондар та двоє солдатів з військової частини 53359 Роман Звонов та Ніколай Ніколаєв спробували встановити протипіхотну міну на Бєлгородщині. У результаті сталася "бавовна".

Внаслідок вибуху міни прикордонник Бондар втратив пальці стопи, зазнав мінно-вибухової травми та дістав рани. Російський військовий Ніколаєв теж втратив пальці стопи, а також зазнав осколкових поранень. Інший солдат армії країни-агресорки Звонов зазнав тільки осколкових поранень.

Всі троє вижили. Їх відправили до другої міської лікарні Бєлгорода. Відомо, що цивільне населення Бєлгородщини не постраждало.

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