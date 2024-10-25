Росіяни від безвиході йшли майже голі, щоб здатись в полон, – "Рубіж"

Російські окупанти проходять кілометри, аби здатись ЗСУ. В умовах відсутності необхідного забезпечення та логістики вони змушені обирати полон або втечу.

Російські загарбники від безвиході долали кілометри майже без одягу для того, щоб здатись українським військовим. Про це повідомив офіцер бригади "Рубіж" Нацгвардії Володимир Черняк в ефірі телемарафону.

Дивіться також Двоє військових Росії здались у полон після того, як їм потрапили в руки листівки

Чому окупанти здаються в полон

Він зазначив, що такі випадки не надто поширені, але трапляються.

Противник більше боїться тих, хто позаду нього стоїть, ніж українців. Були такі випадки, що військовослужбовці РФ від безвиході, ледь не до гола роздягалися, кілометри йшли до наших позицій, щоб здатися в полон. Це в основному мобілізовані. Регулярні війська знають як воювати, в безвихідні ситуації рідко потрапляють,

— розповів Черняк.

За його словами, мобілізованих росіян часто використовують на передовій, хоча їхній морально-психологічний стан украй низький. На це впливають постійні атаки українських безпілотників, які практично зруйнували логістичне забезпечення ворога.

Окупанти залишились без їжі, води та боєприпасів. Крім цього, вони часто не мають чим підзарядити РЕБ завдяки українським FPV-дронам. У таких умовах більшість обирає або самовільно залишити війська, або здатися в полон.

Що відомо про росіян в полоні: останні новини