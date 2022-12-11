Росія знову вдарила по Донецьку: над містом здійнявся дим

В окупованому Донецьку у неділю, 11 грудня, лунали вибухи. Відразу два райони Донецька обстріляли з Макіївки.

Так звана окупаційна адміністрація Донецька повідомила про обстріли Київського та Ворошилівського районів. Було зафіксовано прильоти в районі "Маяка", після чого в небо підіймаються клуби чорного диму.

До речі У Донецьку від обстрілів окупантів загинула колаборантка Пирогова

Прильоти були в Київському та Ворошилівському районах

Росіяни традиційно звинуватили в обстрілі українських військових. Проте, повідомлення про те, що ЗСУ воюють проти цивільних українських громадян – це провокація.

Військовий експерт центру Разумкова Олексій Мельник наголосив, що мета окупантів "налаштувати місцеве населення проти українських військових".

Росіяни постійно обстрілюють Донецьк