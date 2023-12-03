"Не підтримують війну": російські військові в Євпаторії вступають в "Атеш"
Джерело:"Атеш"
Російські військові, вочевидь, розуміють, що на окупованих територіях їм не раді, тому наближають деокупацію. До прикладу, у Євпаторії окупанти почали вступати у партизанській рух "Атеш" і передавати інформацію про стратегічні об'єкти.
Агенти партизанського руху постійно розвідують інформацію на стратегічно важливих об'єктах росіян. Ба більше, партизанам вдається побувати у військових частинах окупантів.
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Російські військові вступають в "Атеш"
Як повідомили у русі, військові збройних сил Росії у Євпаторії приєднуються до партизанів. Один із таких окупантів проходить військову службу в тимчасово окупованому Криму й надав інформацію про аеродром.
Завдяки його сприянню, ми отримали дані про сили та засоби захисту стратегічного об'єкта,
– повідомили в "Атеш".
У мережі також опублікували кадри, які надавав партизанам росіянин. Усю інформацію передали Силам оборони України.
Партизани опублікували кадри з аеродрому в Євпаторії / Фото "Атеш"
До слова, у партизанському русі закликали приєднуватися до "Атеш". Там наголосили, що до них можуть вступити й військові, які не підтримують війну, яку розв'язала Росія.
"Атеш" активно працює в Криму
- Партизани показали штаб 810 бригади морської піхоти у Севастополі. Агентам вдалося з'ясувати, що активність особового складу висока як на території військової частини, так і біля неї. Крім того, на території штабу також велика кількість військової техніки – як автомобільної, так і бронетехніки.
- Партизани також провели розвідку військової бази ворога біля Сімферополя, де базується 126 окрема бригада берегової оборони. Нині настрої у цієї бригади пригнічені, адже у частині панує безлад, а командири – перевищують повноваження, блокують виплати солдатам тощо.
- Рух "Атеш" також показав російські кораблі, які окупанти ховають у Севастополі. Партизани зазначили, що військові судна росіян є однією з пріоритетних цілей руху опору. Інформацію про розміщення російських кораблів також передали у відповідні спецслужби.