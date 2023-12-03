"Не підтримують війну": російські військові в Євпаторії вступають в "Атеш"

Російські військові, вочевидь, розуміють, що на окупованих територіях їм не раді, тому наближають деокупацію. До прикладу, у Євпаторії окупанти почали вступати у партизанській рух "Атеш" і передавати інформацію про стратегічні об'єкти.

Агенти партизанського руху постійно розвідують інформацію на стратегічно важливих об'єктах росіян. Ба більше, партизанам вдається побувати у військових частинах окупантів.

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Російські військові вступають в "Атеш"

Як повідомили у русі, військові збройних сил Росії у Євпаторії приєднуються до партизанів. Один із таких окупантів проходить військову службу в тимчасово окупованому Криму й надав інформацію про аеродром.

Завдяки його сприянню, ми отримали дані про сили та засоби захисту стратегічного об'єкта,

– повідомили в "Атеш".

У мережі також опублікували кадри, які надавав партизанам росіянин. Усю інформацію передали Силам оборони України.

Партизани опублікували кадри з аеродрому в Євпаторії / Фото "Атеш"

До слова, у партизанському русі закликали приєднуватися до "Атеш". Там наголосили, що до них можуть вступити й військові, які не підтримують війну, яку розв'язала Росія.

"Атеш" активно працює в Криму