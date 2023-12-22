Росіяни "погубили" телефони на Херсонщині: там знайшли фото майже всієї роти

На лівобережжі Херсонської області триває операція Сил оборони України. Тим часом росіяни безуспішно намагаються ліквідувати український плацдарм, але зазнають численних втрат.

Декілька окупантів з 28 окремого мотострілецького полку на лінії бойового зіткнення "загубили" свої телефони. У них були фото ледь не всієї російської роти. Джерела 24 Каналу в Силах оборони України поділилися цими фото з нами.

Також цікаво Розхитування ЄС, напад на НАТО і втягування Китаю у війну: що радять Путіну аналітики – документ

28 ОМСП Росії

Раніше ми вже докладно розповідали про цей підрозділ. Полк увійшов до новоствореної 18 армії, за рахунок яких Кремль планував розширити свою присутність в Україні.

Що звично для нових підрозділів, які формуються виключно з мобілізованих громадян, а не дисциплінованих військ, у 28 мотострілецького полку одразу ж виникла ціла низка проблем. Серед них:

дезертиртсво, у тому числі ще до виправлення підрозділу на фронт;

у тому числі ще до виправлення підрозділу на фронт; численні втрати, зокрема, серед вищого офіцерського складу;

зокрема, серед вищого офіцерського складу; імовірні факти корупції , коли люди зі званнями рядового обіймають посади вищі, ніж представники старшого офіцерського складу;

, коли люди зі званнями рядового обіймають посади вищі, ніж представники старшого офіцерського складу; стрілянина між двома військовими, один з яких був нетверезим.

Та попри всі проблеми, полк і надалі продовжує перебувати на окупованих територіях України. А частина його бійців навіть претендували на посвідчення. Саме для цього вони влаштували собі фотосесію ледь не всією ротою. Звідки ж їм було знати, що згодом фото з їхніх телефонів потраплять до українських журналістів?



Росіянин мріяв про посвідчення ветерана / Фото 24 Каналу

Фото військових 28 ОМСП Росії

Мова про 8 мотострілецьку роту третього мотострілецького батальйону 28 окремого мотострілецького полку Росії. Саме ця рота згадується в скриншотах документів, які також були в телефонах росіян.



Скриншот з телефона росіянина / Фото 24 Каналу

Дуже цікаво, але конкретно про цю роту ми теж маємо деяку інформацію. Як нам вдалося з'ясувати під час роботи над попереднім матеріалом, третій батальйон 28 ОМСП загалом є доволі недоукомплектованим.

Дані про чисельність особового складу 3 мотострілецького батальйону свідчать про те, що замість 94 осіб на одну роту, як розраховано по штату, насправді готовими до виконання бойових дій восени були лише від 38 до 45 людей.

Так, на 3 роти, які входять до складу батальйону, загалом зафіксовано 21 ліквідованого окупанта, 78 поранених і 8 дезертирів. Ще 53 росіян позначені як "інше". Імовірно, мова про зниклих безвісти.

Загалом із трьох рот, чисельність яких повинна була б становити 282 військових, на позиціях та в бронегрупі командування російського 28 мотострілецького полку нарахували 122 особи. А це лише 43% від всього особового складу.



Брак особового складу в 3 батальйоні 28 ОМСП / Фото 24 Каналу

Як бачимо, восени саме у 8 роти були найбільші втрати. Тоді в складі підрозділу нарахували лише 38 людей, хоча по штату їх мало б бути 94. І фото практично всіх цих людей опинилися в нашому розпорядженні.

Росіяни з 8 роти 28 ОМСП: дивіться фото

Якою є доля російських окупантів

Ми б дуже хотіли розповісти вам, що 8 роту третього батальйону 28 ОМСП повністю ліквідовано. Втім, на жаль, поки це не так – знищено лише частину окупантів. Та як показує практика, решта теж скоро до них приєднаються.

Ось такий вигляд має "еліта" російського війська. Фотографуються на ветеранські документи. Та, найімовірніше, це одні з останніх їхніх фото, які за найкращого сценарію, можна буде використати для допису у "Вконтакте" про зниклих безвісти,

– розповіли нам наші джерела в Силах оборони.

Тим часом українські військові продовжують знищувати ворожі війська, звільняючи наші території. Зокрема, і на лівобережжі Херсонської області. Тож російські окупанти в жодній частині окупованої території не матимуть спокою.

Вкрай важливо щодня підтримувати українських військових, які виборюють нашу свободу. Для цього працює наш– тут ви завжди знайдете актуальні збори на потреби наших захисників.