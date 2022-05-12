Російські військові заїхали у Заводівку на Херсонщині: мер закликав людей зберігати спокій
12 травня 2022 , 17:43Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Дмитра Ляхна
На Херсонщині російські окупанти заїхали у Заводівку, яка входить до складу Горностаївської громади. Вони проводять там перевірки.
Про це повідомив очільник Горностаївської ОТГ Дмитро Ляхно. Він закликав місцевих мешканців зберігати спокій.
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Також голова громади звернувся з проханням не провокувати російських окупантів. Це необхідно для збереження здоров'я та життя місцевих жителів, адже дії росіян є непередбачуваними.
Шановні заводівці, з перевірками до вас заїхали російські війська. Зберігайте спокій,
– зазначив очільник Горностаївської ОТГ.
Ляхно додав, що російські загарбники заїхали у Заводівку з перевірками.Зверніть увагу! Окупаційна "влада Херсонщини" планує звернутися до російського диктатора Володимира Путіна. Очільника Кремля проситимуть приєднати територію області до складу Росії.
Якою є ситуація на Херсонщині: останні новини
- За даними оперативного командування "Південь", російські окупанти досі намагаються взяти під свій контроль Херсонщину. Для цього ворожі війська підтягують ресурси, відновлюють технічні потужності та здійснюють підготовку інженерних підрозділів до наведення понтонно-мостових переправ.
- Американський Інститут вивчення війни повідомляє, що найближчими днями російські окупанти можуть відновити наступ на Півдні України, аби захопити всю Херсонську область.
- Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що приєднання окупованої Херсонської області має відбутися "легітимно, як це було з Кримом".
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк запевнив, що українська влада відстежує ситуацію на тимчасово окупованій Херсонщині. Там фіксують усі злочини російських солдатів та співпрацю колаборантів з ними.
- Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів, що російські військові тероризують мирне населення на тимчасово окупованій Херсонщині. Також вони викрадають людей.
- Варто зауважити, що Херсон продовжує мужньо протистояти російським окупантам. Попри блокаду та терор мирного населення, херсонці не здаються та чинять шалений опір загарбникам.