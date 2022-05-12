Російські військові заїхали у Заводівку на Херсонщині: мер закликав людей зберігати спокій

На Херсонщині російські окупанти заїхали у Заводівку, яка входить до складу Горностаївської громади. Вони проводять там перевірки.

Про це повідомив очільник Горностаївської ОТГ Дмитро Ляхно. Він закликав місцевих мешканців зберігати спокій.

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Також голова громади звернувся з проханням не провокувати російських окупантів. Це необхідно для збереження здоров'я та життя місцевих жителів, адже дії росіян є непередбачуваними.

Шановні заводівці, з перевірками до вас заїхали російські війська. Зберігайте спокій,

– зазначив очільник Горностаївської ОТГ.

Ляхно додав, що російські загарбники заїхали у Заводівку з перевірками.

Якою є ситуація на Херсонщині: останні новини

За даними оперативного командування "Південь", російські окупанти досі намагаються взяти під свій контроль Херсонщину. Для цього ворожі війська підтягують ресурси, відновлюють технічні потужності та здійснюють підготовку інженерних підрозділів до наведення понтонно-мостових переправ.

Американський Інститут вивчення війни повідомляє, що найближчими днями російські окупанти можуть відновити наступ на Півдні України, аби захопити всю Херсонську область.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що приєднання окупованої Херсонської області має відбутися "легітимно, як це було з Кримом".

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк запевнив, що українська влада відстежує ситуацію на тимчасово окупованій Херсонщині. Там фіксують усі злочини російських солдатів та співпрацю колаборантів з ними.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів, що російські військові тероризують мирне населення на тимчасово окупованій Херсонщині. Також вони викрадають людей.

Варто зауважити, що Херсон продовжує мужньо протистояти російським окупантам. Попри блокаду та терор мирного населення, херсонці не здаються та чинять шалений опір загарбникам.

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Окупаційна "влада Херсонщини" планує звернутися до російського диктатора Володимира Путіна. Очільника Кремля проситимуть приєднати територію області до складу Росії.