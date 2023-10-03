Переважно про це не знають: що говорить російська пропаганда про тих, хто здався в полон

Є окремі випадки, коли російські військові здаються в полон, щоб не воювати на фронті в Україні. Однак російська пропаганда замовчує такі випадки, бо в країні-агресорці здатися в полон – це означає "зрадити державу".

Про це 24 Каналу розповіла голова фонду "Русь сідящая", російська опозиціонерка Ольга Романова. За її словами, росіянам краще сказати, що військовий мертвий, ніж живий у полоні.

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Для Росії здатись у полон – це "зрада"

Ольга Романова зазначила, що найбільше обговорювали здачу в український полон російського пілота Максима Кузьмінова разом з Мі-8, який був наповнений запчастинами до російських винищувачів. Однак зазвичай про такі випадки мовчать.

У час Пригожина багато дружин ув'язнених, завербованих отримували по 5 мільйонів рублів, ордени та медалі за нібито загиблих чоловіків, які виявлялись у полоні. Бо у Росії вважають, що здатися в полон – це ганьба та зрада, що таких людей потрібно розстріляти, вбити, що це злочин. Їм краще сказати, що людина вбита, ніж що здалась у полон,

– пояснила вона.

Романова про російських полонених: дивіться відео

Російський пілот здався Україні разом з Мі-8