Російські військові зірвали евакуацію з Маріуполя – біля точки збору людей почався обстріл

Ірина Верещук заявила, що російські військові зірвали евакуацію з Маріуполя 21 квітня. Окупанти почали обстріл біля точки збору людей.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Верещук увечері 21 квітня заявила, що хороших новин по Маріуполю – немає. Усе йде дуже туго.

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Верещук вибачилася перед маріупольцями, які сьогодні не дочекалися евакуації. Міністерка пояснила, що біля точки збору почався обстріл. Тоді коридор довелося закрити.

Дорогі маріупольці, знайте: поки в нас будуть хоч якісь можливості, ми не полишимо спроб витягнути вас звідти! Тримайтеся,

– звернулася Верещук.

Вона також наголосила, що евакуація 20 квітня вселяє надію. Люди вперше поїхали з Маріуполя до Запоріжжя напряму.

Евакуація 20 квітня

Верещук розповіла, що 20 квітня з Маріуполя вдалося виїхати чотирьом автобусам. Люди переночували у Бердянську та вранці вирушили до Запоріжжя.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив: евакуювати вдалося 79 людей. Це – значно менше, аніж планували. Однак радіють кожному врятованому життю.

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