Війна принесла "золотий дощ": хто в Росії може збагатитися найбільше

Росіяни планують побудувати нові в'язниці та колонії на тимчасово окупованих територіях України. Це допоможе їм не тільки вирішити проблему з утриманням людей, але й дасть можливість заробити гроші.

Таку думку 24 Каналу висловила голова фонду "Русь сідящая", російська опозиціонерка Ольга Романова, зауваживши, що колоній не вистачає, тому своїх солдатів російське командування часто утримує в підвалах зрунованих будинків. Туди потрапляють ті, хто пиячив, або не виконував наказів.

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Для кого будуватимуть тюрми

Росіяни розуміють, що на окупованих територіях будуть партизани та рух опору, тому хочуть побудувати там десятки тюрем і СІЗО. Також відомо про багато таких установ у так званих "днр" і "лнр". У СІЗО зазвичай сидять партизани й ті, хто виступають проти окупації, а в колоніях – військовополонені.

За словами російської опозиціонерки, на фронтах окупанти риють ями, щоб утримувати в них своїх солдатів.

Люди, які там побували, розповідають, що це не класичні вириті ями, а підвали зруйнованих будинків. Туди без суду і слідства відправляють тих, хто провинився: хто п'є чи не виконує наказів,

– розповіла Ольга Романова.

Вона пояснила, що таких випадків буде багато, бо російські в'язні, яких в один момент зробили військовими, не вміють працювати й не знають, що таке дисципліна. Вони багато років провели у тюрмах, тому, очевидно, не слухатимуться. А на окупованих територіях немає місця, щоб їх утримувати.

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Війна – завжди історія про гроші

Росіяни розуміють, що деокупація українських територій буде, але продовжують планувати будівництво тюрем і СІЗО. Це можна пояснити простим бажанням заробити гроші.

Війна пролила над Росією, над росіянами "золотий дощ". Просто над кимось більше, а над кимось менше. Всі, хто будуватимуть тюрми на окупованих територіях, озолотяться,

– підкреслила Романова.

Вона також додала, що росіяни не знають, що робити з українськими в'язнями, які перебувають на окупованих територіях і тими, в кого закінчується терміни. Звісно, вони не воюватимуть проти українців, тому їх помалу починають випускати. Ці люди пробують виїжджати через території інших країн.

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