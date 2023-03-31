Граються "біцухою", – Ступак розказав, чому Росія постійно повертається до ядерних погроз
Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі. Однак, це не означає, що Алєксандр Лукашенко отримає "червону кнопку".
Про це в коментарі 24 Каналу заявив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він переконаний, що білорусам взагалі не дадуть можливості користуватися цією зброєю.
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"Допуску в них не буде. Будуть тільки охороняти й все. Це буде тільки російська зброя. І росіяни розуміють ризики", – сказав він.
На його думку, росіяни прораховували, мовляв, якщо вони допустять білоруських військових до ядерної зброї, то чи буде в них потім можливість її забрати.
"Чи не скажуть білоруські війська й Лукашенко: "Ні-ні-ні, тепер у нас є ядерна зброя й ми її нікому не віддамо", – розповів Ступак.
Колишній співробітник СБУ впевнений, що країна-агресорка це все спрогнозувала.
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Чому в Росії стартували навчання
Чому вони граються "біцухою"? Оскільки в Кремлі, є так думка, що Західний світ просто не розуміє, що їх чекає. Так, вони погрожували, вони мультяшки малювали – "гіперзвукові ракети обходять, всіх бомблять",
– зауважив він.
Він припускає, що росіяни зібралися й почали розв'язувати питання, мовляв, чому не спрацювала погроза.
"І дійшли до висновку, що ніхто ж не бачив, як воно працює. "Усі ж чули, а треба один раз показати, ніж 10 разів розказати", – заявив він.
Експерт Українського інституту майбутнього припускає, що, ймовірно, через це в країні-агресорці й стартували навчання військ стратегічного призначення з комплексами "Ярс".
"Але нині вони випробовують більше ракетоносії цієї ядерної зброї – це ракети. Якщо буде випробування ядерного вибуху, то це буде зовсім інша історія. Але поки що росіяни до неї не дійшли", – наголосив він.
Утім, за його словами, незрозуміло, чи справді є в Росії ця ядерна зброя, як вона про неї заявляє.
Ядерний шантаж Росії: останні новини
- Країна-агресорка розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі. До 1 липня там вже завершать будівництво відповідного сховища.
- Сполучені Штати відреагували на заяву Путіна й зазначили, що нині відсутні загрози, які б свідчили про те, що Росія таки застосує ядерну зброю.
- Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель зауважили, що розміщення ядерної зброї Росії означало б загрозу европейській безпеці та безвідповідальну ескалацію. Там заявили, що готові відповідати подальшими санкціями.
- Натомість в НАТО не помітили жодних змін у ядерній політиці Росії, які б змусили їх скоригувати власну. У Північноатлантичному альянсі переконують, що Захід уважно стежить за ситуацією.