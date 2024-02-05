У Росії формують "елітний" загін в'язнів: кого туди набирають
В Росії створюють новий "елітний" загін із завербованих в'язнів "Шторм Гладіатор". Це формування є привілейованим і напівсекретним та складається з кількох сотень зеків, що мають бойовий досвід.
Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зазначивши, що назва цього загону пов'язана не з повстанням Спартака, а з висловлювання російського генерала-майора Івана Попова. Він називав своїх підлеглих "гладіаторами". Напевно нове слово сподобалось ув'язненим і вони його вирішили використати.
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Будуть берегти для штурмів
Цей загін не є "елітарним", а зовсім навпаки. "Шторм Z" складається з покидьків суспільства. "Шторм V" – це новий підрозділ, в якому воюють ув'язнені не помилуванні, а ті, що вийшли на свободу в результаті умовного звільнення. Це нова форма вербування.
"В "Шторм Гладіатор" набирають здорових, досвідчених та дуже небезпечних ув'язнених, які не мають жодних гальм та вміють воювати. Так, їх будуть кидати в атаки, але водночас й берегти, адже вони можуть бути при нагоді під час найскладніших та найвідповідальніших штурмів", – зазначила Ольга Романова.
"Шторм Гладіатор"За даними Центру Національного Спротиву росіяни доукомплектовують цей "елітний" загін "смертників" ув'язненими. Командує "гладіаторами" колишній поліцейський, засуджений за жорстоке вбивство. До загону набирають зеків з високим рівнем фізичної підготовки, досвідом служби в силових структурах, ветеранів бойових дій. Тренують бійців загону кадирівці та колишні вагнерівці.
Російські загони в'язнів: що відомо
- Росіяни влаштували на узбережжі Азовського моря поблизу Маріуполя та Бердянська військово-логістичний тренувальний комплекс, де проходять підготовку зокрема "Шторм-Z" та "Шторм-V". Ці загони після тренування відправляють воювати на Запорізький напрямок.
- Водночас в Росії, за інформацією американського Інституту вивчення війни, змінилися умови залучення в'язнів до бойових дій на фронті. Якщо раніше вони отримували помилування та підписували з міноборони контракт на 6 місяців за те, що вступали до "Шторм Z" та погоджувались воювати, то від серпня 2023 року почали формуватися загони "Шторм V". Новобранці з тюрем зараз не отримують помилування, а контракти з ними можуть продовжувати на невизначений термін.
- В ISW повідомили, що від у 2023 році кількість російських ув'язнених зменшилася на 54 тисячі, що є свідченням великих втрат окупантів.