У Росії формують "елітний" загін в'язнів: кого туди набирають

В Росії створюють новий "елітний" загін із завербованих в'язнів "Шторм Гладіатор". Це формування є привілейованим і напівсекретним та складається з кількох сотень зеків, що мають бойовий досвід.

Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зазначивши, що назва цього загону пов'язана не з повстанням Спартака, а з висловлювання російського генерала-майора Івана Попова. Він називав своїх підлеглих "гладіаторами". Напевно нове слово сподобалось ув'язненим і вони його вирішили використати.

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Будуть берегти для штурмів

Цей загін не є "елітарним", а зовсім навпаки. "Шторм Z" складається з покидьків суспільства. "Шторм V" – це новий підрозділ, в якому воюють ув'язнені не помилуванні, а ті, що вийшли на свободу в результаті умовного звільнення. Це нова форма вербування.

"В "Шторм Гладіатор" набирають здорових, досвідчених та дуже небезпечних ув'язнених, які не мають жодних гальм та вміють воювати. Так, їх будуть кидати в атаки, але водночас й берегти, адже вони можуть бути при нагоді під час найскладніших та найвідповідальніших штурмів", – зазначила Ольга Романова.

"Шторм Гладіатор" За даними Центру Національного Спротиву росіяни доукомплектовують цей "елітний" загін "смертників" ув'язненими. Командує За даними Центру Національного Спротиву росіяни доукомплектовують цей "елітний" загін "смертників" ув'язненими. Командує "гладіаторами" колишній поліцейський, засуджений за жорстоке вбивство. До загону набирають зеків з високим рівнем фізичної підготовки, досвідом служби в силових структурах, ветеранів бойових дій. Тренують бійців загону кадирівці та колишні вагнерівці.

Російські загони в'язнів: що відомо