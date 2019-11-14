Російські бомбардувальники відпрацьовували удар по Одесі, – Воронченко

Російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 провокативно відпрацьовували нанесення ракетного удару по Одесі.

Провокаційні навчання російські військові провели ще 10 липня. Про це заявив командувач Військово-морськими силами України адмірал Ігор Воронченко під час Міжнародної конференції з питань морської безпеки в Одесі, пише "Думська".

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Тоді російські літаки здійснили умовний пуск в 60 кілометрів від Одеси, після чого повернули в бік Босфору. Воронченко також додав, що Росія систематично нарощує свою присутність в акваторії Чорного моря.

За його словами, після анексії Криму кількість кораблів Чорноморського флоту Росії зросла з 34 до 49, в тому числі підводних човнів з одного до семи.

Наразі ж Росія будує морську систему виявлення, що складається зі стаціонарних автоматичних підводних станцій.

Що треба знати про провокації Росії у Чорному та Азовському морях?

Перед початком міжнародних навчань Sea Breeze 2019 Росія видала міжнародний припис (0698/2019), яким перекрила район на 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі.



Саме у цьому районі мала бути розташована одна з локацій міжнародних навчань за участі кораблів України, Болгарії, Румунії, Грузії, Великої Британії та США.

Окрім того, Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може становити понад тиждень.

До того ж, під Кримським мостом не можуть пройти судна, висота яких становить 33 метри і більше. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.