Російських десантників направили до Білорусі на навчання: фото висадки

Росія направила до Білорусі підрозділ десантників для проведення навчань. 12 листопада відбувалася раптова перевірка бойової готовності.

Російські військові десантувалися на незнайомому майданчику приземлення на території Гродненської області Білорусі. Таку інформацію оприлюднили у російському міноборони.

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Що кажуть у російському міноборони

У відомстві уточнили, що відповідний підрозділ візьме участь у спільному тактичному навчанні із підрозділами білоруських збройних сил. До навчань залучили літаки Іл-76 військово-транспортної авіації повітряно-космічних сил Росії. "Наразі вони здійснюють політ у повітряному просторі Білорусі", – повідомили у відомстві держави-агресорки.

Зазначимо, що після десантування та спільних з білорусами бойових навчань російські десантники повернуться до пункту постійної дислокації на території своєї країни.

Висадка спільного тактичного повітряного десанту / Фото "Ваяр"

Російська авіація на білорусько-польському кордоні

Напередодні білоруський диктатор Олександр Лукашенко повідомив, що до патрулювання кордону з Польщею залучили російські бомбардувальники. Він наголосив, що вони здатні нести ядерну зброю і додав, що "іншого виходу не було". За словами самопроголошеного президента, ці літаки контролюватимуть й кордон з Україною.

Україна також проводить навчання

Раніше у МВС анонсували навчання територіальної оборони біля кордону з Білоруссю. Очільник відомства Денис Монастирський пояснив, що це потрібно для посилення захисту прикордонних районів через ситуацію з мігрантами. Міністр внутрішніх справ уточнив, що є 10 ділянок кордону, через які нелегали можуть спробувати прорватися в Україну.