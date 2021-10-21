Російських дипломатів допустять до затриманого на Донбасі розвідника з паспортом Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що до затриманого на Донбасі росіянина Андрія Косяка пустять консула Росії. Такою є вимога міжнародного права.

Оскільки затриманий Андрій Косяк є громадянином Росії, то російський консул має право зустрітися з ним. Про це Дмитро Кулеба розповів на Форумі Асоціацій.

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Затриманий є доказом злочинів Росії

За словами Кулеби, затриманий Андрій Косяк та заяви російського МЗС щодо його затримання вкотре доводять те, що Росія є учасницею конфлікту на Донбасі.

Безумовно, це є визнанням того, що Росія у різних формах, у цьому випадку у вигляді свого громадянина, бере участь і є єдиною стороною міжнародного збройного конфлікту,

– заявив Кулеба.

Глава українського МЗС поки не уточнив, чи скористаються російські дипломати своїм правом навідати затриманого.

Затримання Косяка: головне

13 жовтня 2021 року на Донбасі СБУ затримала росіянина Андрія Косяка, який під прикриттям розмінування здійснював розвідку.

Російські найманці пригрозили, що якщо Косяка не відпустять, то вони відмовляться від мінських угод.

Опісля цього бойовики заблокували спостерігачів місії ОБСЄ в окупованому Донецьку. Згодом так само вчинили в Горлівці.

Російське МЗС назвало затримання Косяка провокацією.

Четвертий Форум Асоціацій цьогоріч проходить у Києві 21 та 22 жовтня. На ньому представники України, Молдови, Грузії та ЄС обговорюють успіхи реалізації умов Угоди про асоціацію з Євросоюзом та шукають спільне вирішення для викликів сьогодення.