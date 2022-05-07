Російських офіцерів знімають з бойових позицій для охорони параду в Маріуполі

Російських офіцерів зняли з бойових позицій в Маріуполі. Вони будуть охороняти шабаш до 9 травня, який окупанти планують зробити в місті.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, сюди залучили весь командний склад 71 мотострілецького полку окупантів. Саме вони охоронятимуть усіх пропагандистів, місцевих колаборантів та інших кремлівських вбивць, які принесли "русскій мір" до Маріуполя.

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Цікаво, що російських офіцерів буквально залучили до цілодобової охорони.

Російські загарбники настільки бояться нападу захисників України, що змусили офіцерів полку залишити бойові позиції та забезпечувати їхню цілодобову охорону, – повідомляють українські розвідники.

В ГУР стверджують, що окупанти взагалі не в захваті від такої ідеї. Вони вважають це приниженням і скаржаться на своє керівництво.

Варто додати, що 71 гвардійський мотострілецький полк 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії південного військового округу армії Росії (в/ч 16544) дислокується в станиці Калиновська, Чеченська республіка.

Українські розвідники також опублікували повний перелік командного складу цього полку. Його можете переглянути за посиланням. Вони нагадують – усі, хто скоював воєнні злочини в Україні, неодмінно будуть покарані.

Ситуація на "Азовсталі": головне

Територія заводу "Азовсталь" стала прихистком для сотень жінок, дітей та людей похилого віку. Туди також були змушені відступити захисники Маріуполя. Вони закликають усю світову спільноту допомогти евакуювати цивільних та поранених військових.

Зараз ситуація на "Азовсталі" складна. Росіяни обстрілюють територію заводу зі всього: з артилерії, авіації, танків, кораблів, однак захисники Маріуполя досі тримаються. Є проблеми з харчуванням та медикаментами.

За підтримки ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста таки вдалося провести три евакуації цивільних людей із заводу. Наразі відомо про 550 врятованих.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак розповідав, що остання евакуація була надзвичайно складною. Росіяни, як завжди, не дали спокійно вивезти людей і обстріляли евакуаційне авто. Тоді один захисник Маріуполя загинув, шестеро – отримали поранення.

Нещодавно на сайті Change.org створили петицію із закликом врятувати усіх людей, які перебувають на території "Азовсталі". Її адресують генсеку ООН Антоніу Гутеррешу. Активісти вимагають негайно організувати процедуру Extraction – організувати морську евакуацію цивільних та військових на територію, яка підконтрольна українському уряду, або ж на територію третьої держави-посередника.

Також президент Володимир Зеленський наголосив, що обірве переговори з Росією, якщо вони знищать військових або цивільних з Маріуполя.

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