Росія наростила кількість БпЛА на Луганщині: завдяки чому українські військові стримують ворога

Українські військові продовжують надійно утримувати свої позиції в Луганській області, відбиваючи атаки противника. Станом на зараз перевага ворога в певних типах озброєння не забезпечила йому помітних успіхів.

Про це 24 Каналу розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, Сили оборони продовжують утримувати свої позиції завдяки гарній навченості особового складу.

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Ситуація на Луганщині

Зараз проти Сил оборони України на Луганщині воює "збірна солянка" російських підрозділів. Це і так звані "армійські корпуси" псевдореспублік Луганської та Донецької областей, і кадрові російські підрозділи, і "Ахмат" Рамзана Кадирова, і "Шторм-Z". Імовірно, що саме на Луганщину незабаром відправлять колишніх найманців ПВК "Вагнера".

Протягом останніх 2 тижнів найгарячіші бої на Луганщині точилися в районі села Мар'їнка, розташованого поміж Сватовим і Кремінною. Однак українські підрозділи, що обороняли ці позиції, чудово розуміють місцевість і добре тримають свої позиції.



Місця, де Росія намагається наступати / Скриншот Deepstate

Також тривалий час важкі бої відбуваються в Серебрянському лісі, поблизу Кремінної. Однак, за словами Гайдая, після потужного наступу агресора українські підрозділи, що перебувають на цій ділянці, зуміли "затрофеїти" чимало російської техніки.

Як посилилися російські підрозділи

Останні бої на Луганщині свідчать, що в російських підрозділах суттєво зросла кількість FPV-дронів та інших БпЛА. Вони працюють над виявленням українських позицій, після чого передають координати російській авіації, яка накриває зазначені ділянки керовані авіабомбами.

"Росія дійсно змогла суттєво наростити кількість дронів у своїх військах і навіть випередити в їхній кількості українські підрозділи. Однак наші військові все ще мають перевагу в досвіді їхнього застосування, адже вони використовують FPV-дрони та "Мавіки" ще з минулого року", – зазначив колишній посадовець.

Сергій Гайдай про бойові дії на Луганщині: дивіться відео