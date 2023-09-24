У Бердянську згорів "Саратов": у ВМС заявили, що Чорноморському флоту нема, де сховатися
Українські сили продовжують серію гучних операцій у Криму. У ВМС кажуть, що російський флот у Чорному морі приречений на знищення.
Навіть на тлі успішних ударів по Чорноморському флоту Росії в тимчасово окупованому Криму, окупанти навряд чи передислокують свої кораблі – чому пояснив речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
Дивіться також Управління російської армії дуже вертикальне: чому удар по штабу Чорноморського флоту важливий
Жодної лазівки для втечі
За словами Плетенчука, сенсу у перебазуванні кораблів і командування на тимчасово окуповані території або в Росію немає.
Азово – Чорноморський регіон замкнений, відносно невеликий, тому у ньому особливо сховатися ніде. Неважливо, де розмістять росіяни свої кораблі – їх однаково знайдуть бавовни, запевнив речник. Така доля, наприклад, спіткала великий десантний корабль "Саратов" – той "чудово" горів у Бердянську.
Плетенчук впевнений, що у міру того, як ЗСУ просуватимуться на Запоріжжі та Донеччині, цілі в Чорному та Азовському морях ставатимуть доступнішими.
Ворог, щоправда, може відвести кораблі до свого Новоросійська, однак навряд чи наважиться на такий крок, адже головна база флоту розташована у Севастополі. Саме там кораблі завантажують "Калібрами". І аби росіяни звідти втекли, це треба вже, щоб їм було дуже "боляче" і "гаряче".
У ВМС зазначили, що коли цей "нестерпний день" настане, окупантам просто нічого буде передислоковувати.
Успішні удари по флоту Росії в Криму: останні новини
- Географія російських кораблів – "покійників" і "потопельників" розширюється. Минулого року влітку під воду пішов крейсер "Москва". 13 вересня "не стало" десантного корабля "Мінськ" та підводної лодки "Ростов". Їх накрили ракетами у Севастополі на території суднобудівного заводу.
- 22 вересня ЗСУ завдали удару по штабу Чорноморського флоту на окупованому півострові. У міноборони країни-агресорки визнали атаку. Там заявили нібито про 5 ракет, яке "збило" їхня ППО, а також одного загиблого військовослужбовця.
- Тим часом глава української розвідки заявляє про щонайменше 9 загиблих окупантів. Ще 16 росіян зазнали поранень. Серед них – командувач угруповання генерал-полковник Алєксандр Романчук. Він перебуває в дуже важкому стані. Своєю чергою начальник штабу генерал-лейтенант Алєг Цеков непритомний. Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється.
- У Повітряних силах ЗСУ заявили, що для атаки на штаб Чорноморського флоту використовували ракети Storm Shadow.