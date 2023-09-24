У Бердянську згорів "Саратов": у ВМС заявили, що Чорноморському флоту нема, де сховатися

Українські сили продовжують серію гучних операцій у Криму. У ВМС кажуть, що російський флот у Чорному морі приречений на знищення.

Навіть на тлі успішних ударів по Чорноморському флоту Росії в тимчасово окупованому Криму, окупанти навряд чи передислокують свої кораблі – чому пояснив речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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Жодної лазівки для втечі

За словами Плетенчука, сенсу у перебазуванні кораблів і командування на тимчасово окуповані території або в Росію немає.

Азово – Чорноморський регіон замкнений, відносно невеликий, тому у ньому особливо сховатися ніде. Неважливо, де розмістять росіяни свої кораблі – їх однаково знайдуть бавовни, запевнив речник. Така доля, наприклад, спіткала великий десантний корабль "Саратов" – той "чудово" горів у Бердянську.

Плетенчук впевнений, що у міру того, як ЗСУ просуватимуться на Запоріжжі та Донеччині, цілі в Чорному та Азовському морях ставатимуть доступнішими.

Ворог, щоправда, може відвести кораблі до свого Новоросійська, однак навряд чи наважиться на такий крок, адже головна база флоту розташована у Севастополі. Саме там кораблі завантажують "Калібрами". І аби росіяни звідти втекли, це треба вже, щоб їм було дуже "боляче" і "гаряче".

У ВМС зазначили, що коли цей "нестерпний день" настане, окупантам просто нічого буде передислоковувати.

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