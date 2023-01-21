"Бояри приїхали до холопів": як російські військові поводяться в Білорусі
Кремль відправляє мобілізованих у Білорусь. Їм забороняють підтримувати особисті контакти з білоруськими військовими чи цивільними.
Про це для 24 Каналу розповів засновник білоруського "Білого легіону" Сергій Бульба.
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"Бояри приїхали до холопів. Це дуже красномовно з боку росіян. Це неможливо заховати. Стосунки навіть на рівні командування такі, що особливо контактувати з білорусами не хочуть", – сказав Бульба.
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Недовіра до білорусів
За словами експерта, росіяни та білоруси вирішують спільні завдання. Наприклад, зараз відбуваються навчання, коли білоруси супроводжують російські бомбардувальники.
Тобто взаємодія є, але контактів на особистому рівні російські структури не рекомендують створювати. Ба більше, у росіян немає довіри до білорусів що до цивільних, що до військових. Росіяни бачать, що білоруси передають українцям дуже багато інформації, – розповів Бульба.
Що відбувається у Білорусі: останні новини
- Військові навчання в Білорусі тривають з 29 квітня 2022 року. Їх постійно продовжують.
- Ще один білоруський полігон використають для спільних навчання з росіянами. Мовиться про полігон "Ружани".
- В Американському інституті вивчення війни, росіяни можуть готувати напад з Білорусі наприкінці 2023 року.
- Аналітики "Беларускі Гаюн" повідомили, що до кордону Білорусі з Україною перекидають бойові гелікоптери.