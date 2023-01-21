"Бояри приїхали до холопів": як російські військові поводяться в Білорусі

Кремль відправляє мобілізованих у Білорусь. Їм забороняють підтримувати особисті контакти з білоруськими військовими чи цивільними.

Про це для 24 Каналу розповів засновник білоруського "Білого легіону" Сергій Бульба.

До теми Лукашенко перед Лавровим подав сигнал Україні й Заходу: що означають його слова

"Бояри приїхали до холопів. Це дуже красномовно з боку росіян. Це неможливо заховати. Стосунки навіть на рівні командування такі, що особливо контактувати з білорусами не хочуть", – сказав Бульба.

Зверніть увагу – Сергій Бульба про окупантів у Білорусі: дивіться відео

Недовіра до білорусів

За словами експерта, росіяни та білоруси вирішують спільні завдання. Наприклад, зараз відбуваються навчання, коли білоруси супроводжують російські бомбардувальники.

Тобто взаємодія є, але контактів на особистому рівні російські структури не рекомендують створювати. Ба більше, у росіян немає довіри до білорусів що до цивільних, що до військових. Росіяни бачать, що білоруси передають українцям дуже багато інформації, – розповів Бульба.

Що відбувається у Білорусі: останні новини