Friendly fire по електриці: російський безпілотник знеструмив частину Бєлгородської області

У Бєлгородській області знову "щось сталося". Наслідком цього стало те, що в частині області просто зникло світло.

Пізно ввечері 11 січня мешканці Бєлгородської області почули, що "щось гуде". Про це повідомляють російські ЗМІ, пише 24 Канал.

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Впав російський безпілотник

Після звуків гудіння раптом пролунав звук, дещо схожий на вибух і спалахнула пожежа. Водночас у низці населених пунктів Бєлгородській області почали з'являтися повідомлення про те, що зникає електрика.

Як стало відомо пізніше, "репетицію блекауту" для жителів Бєлгородської області влаштував безпілотник. При чому російський. Він ефектно врізався в лінію електропередач, після чого впав і спалахнув.

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Російські ЗМІ поширюють одразу 2 версії щодо того, що саме впало на лінії електропередач. За першою із них, упав найновіший російський дрон "Оріон", адже на місці події було знайдено уламок, схожий на ракету КАБ-20, яку цей БпЛА здатен переносити.

За іншою версією, на бєлгородські ЛЕП "напав" безпілотник "Форпост".

Останні вибухи в Бєлгородській області

У низці регіонів Росії постійно лунають вибухи, виникають пожежі та трапляються інші інциденти. Однак найчастіше це трапляється саме у Бєлгородській області, яка межує з Україною. Зокрема: