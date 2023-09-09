"Можна коктейль Молотова перекинути": російський пропагандист злив місце ППО біля Москви

У Росії зростає невдоволення діями військового керівництва. Пропагандист не витримав та розкритикував генералів, які продали землю, яка належала частинам ППО під Москвою, та навіть показав, де вони розташовані.

Один із російських блогерів і пропагандистів "засвітив" у мережі супутникові фото позицій російської ППО поблизу Москви. Він вважає, що для атаки на них не потрібні БпЛА, адже можна "просто перекинути через паркан пляшку з коктейлем Молотова" із території котеджів, якими забудували військові частини.

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Землю військових частин розпродали

Блогер у своєму телеграм-каналі присвятив великий пост тому, як російські генерали розпродали під Москвою землю, яка мала б належати частинам протиповітряної оборони країни-агресорки.



Пропагандист показав ППО навколо Москви / Фото із супутника

"Генерали, які відповідали за безпеку неба над столичним регіоном, розпродавали землі оборонного значення під забудову", – написав пропагандист.

Він наполягає, що генерали російської армії ще в 2000-х влаштували бізнес на території військових частин: один із них відкрив сміттєвий полігон, куди було завезено мігрантів із Середньої Азії, інший здав в оренду землю під вежу мобільного зв'язку. Решта ж просто розпродала території, які тепер забудовані котеджами.

Котеджі розташовані за 100 метрів від ракетних комплексів ППО, їх можна з балкона розглядати. Будинки та ділянки вільно продаються і здаються в оренду. За останні роки там будь-хто міг оселитися. Тут і FPV-дрон не потрібен, пляшку з коктейлем Молотова можна легко через паркан перекинути,

– висловив ідею пропагандист.

Навколо Москви побудовано "ціле кільце ППО"

Блогер переконаний, що за 50 кілометрів від столиці розмістили кілька позиційних районів для мобільних ЗРК. За його словами, їх розмістили в лісі, там, де й "повинні розподілятися ракетні установки".



Російський блогер показав ракетні установки поряд із Москвою / Фото з супутника

"Місця дислокації ППО, створювалися в 70-ті роки і виглядають однаково на супутникових картах: три паралельні просіки довжиною в два кілометри, з'єднані між собою перпендикулярними, кілометровими. Дві доріжки йдуть від центральної під кутом 45 градусів", – пояснив він.

Вочевидь, його настільки обурила корупція серед військового керівництва, що він вирішив не церемонитись із важливими даними та просто поділитися ними у мережі.

У Росії продали землю, що закріплена за ППО