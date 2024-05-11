Людей з села не випускали: російський бомбардувальник знову "впустив" бомбу на Бєлгородщину
11 травня 2024, 23:21Читать новость на русском
Російський бомбардувальник знову "впустив" бомбу на територію своєї ж країни. Не долетівши до України, бомба впала на території Бєлгородської області.
Російські ЗМІ повідомили, що бомба впала на село Стрілецьке Білгородського району.
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Село, на яке впала бомба, закрили
Інцидент трапився ще 10 травня. За словами місцевих жителів, впала або ФАБ, або КАБ – наразі точно невідомо. Авіабомбу виявили у полі поблизу будинків на Мисливській вулиці.
Російська влада закрила село та не впускала людей на в'їзд чи виїзд. Жодної евакуації там також не проводили. Про наслідки інциденту подробиць наразі немає.
У Росії регулярно падають їхні ж бомби
- Раніше ФАБ-500 впав на будинок у Білгороді, внаслідок чого постраждало семеро людей, 42 будинки та 12 автомобілів. Губернатор Білгородської області назвав падіння додому російської авіабомби просто "вибухом".
- Також напередодні російські бомбардувальники "впустили" бомбу на село Крутий Лог у Білгородському районі.
- Один з небагатьох випадків, коли Росія визнала, що трапилось – "сходження боєприпасу" на Бєлгород 20 квітня, внаслідок чого постраждали 2 людини. Місцева влада назвала це "технічною помилкою".
- Зазначимо, що лише у березні – квітні 2024 року над Бєлгородською областю російські літаки "впустили" щонайменше 20 боєприпасів.
- 18 лютого 2024 року російський літак теж скинув ФАБ-250 у селі Солоті Бєлгородської області. Тоді місцева влада евакуювала орієнтовно 150 жителів, а російську авіабомбу ліквідували на полігоні.
- У британській розвідці зазначили, що ці випадки вказують на безперервну неспроможність Росії успішно застосовувати боєприпаси по визначених цілях. Вони також заувадили, що такі помилки призводять до руйнівних та летальних наслідків для російського населення.