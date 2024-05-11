Людей з села не випускали: російський бомбардувальник знову "впустив" бомбу на Бєлгородщину

Російський бомбардувальник знову "впустив" бомбу на територію своєї ж країни. Не долетівши до України, бомба впала на території Бєлгородської області.

Російські ЗМІ повідомили, що бомба впала на село Стрілецьке Білгородського району.

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Село, на яке впала бомба, закрили

Інцидент трапився ще 10 травня. За словами місцевих жителів, впала або ФАБ, або КАБ – наразі точно невідомо. Авіабомбу виявили у полі поблизу будинків на Мисливській вулиці.

Російська влада закрила село та не впускала людей на в'їзд чи виїзд. Жодної евакуації там також не проводили. Про наслідки інциденту подробиць наразі немає.

У Росії регулярно падають їхні ж бомби