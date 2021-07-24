У російській Бурятії знайшли можливі уламки літака, що зник рік тому
24 липня 2021 , 20:18Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс – Україна
На перевалі "Байконур" у російській Бурятії знайшли уламки літака. Ймовірно, це Ан-2, який зник ще рік тому.
Уламки виявили біля озера Білюти. Також там були, ймовірно, залишки зниклих людей. Про це повідомили в адміністрації Тункінского району.
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Уламки лежать на схилі гори на висоті близько 400 метрів.
Що відомо про зникнення літака
Ан-2 авіакомпанії "Фенікс" вилетів з селища Кирен Тункінского району 19 липня 2020 року. Проте вже за кілька хвилин після вильоту зв'язок з екіпажем перервався .
На борту були 2 члени екіпажу і 4 командири повітряних суден авіакомпанії.
Трагедії та інциденти з літаками: останні новини
- У Росії Ан-28, який належить авіакомпанії "Сибірська легка авіація", виконував рейс з Кедровська до Томська. Під час польоту він літак раптово зник з радарів. На борту були діти. На щастя, літак знайшли. Коли він здійснив жорстку посадку, люди зуміли вибратися, тож всі вижили.
- У Бухаресті 15 липня здійснив аварійну посадку вертоліт збройних сил США Black Hawk. Інцидент стався просто в центрі столиці Румунії.
- Поблизу селища Палана на Камчатці, виявили уламки літака. Ймовірно вони можуть належати Ан-26, який зник вранці 6 липня.