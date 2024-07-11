Російський дрон був збитий на підступах до Києва: у КМВА вказали на особливість атаки

Під час вечірньої атаки на Київ росіяни застосували декілька видів зброї одразу. Сергій Попко, начальник КМВА, розповів про цю атаку.

Зараз в Україні також лунає тривога. Вона пов'язана зі злетом МіГа.

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Що відомо про атаку на Київ 11 липня

Ворог знову і знову шукатиме можливість вразити Київ. Він вигадуватиме нові тактики, нові шляхи, методи. Випробовуватиме нас і ППО на міцність і стійкість. Це підтверджує сьогоднішня атака на столицю одиночним ударним БпЛА. Ворожий дрон був збитий на підступах до Києва. Яка у нього була мета – визначать військові спеціалісти. Ця інформація не для цивільного населення,

– сказано в повідомленні.

Сергій Попко звернувся до мешканців Києва: людям треба знати, що при оголошенні повітряної тривоги слід завжди прямувати до укриття. Ця інформація всім відома, але цих порад треба дотримуватися.

"А поки Київ та інші міста чекають від наших партнерів підсилення протиповітряної оборони! Зброї проти ракет і дронів багато не буває. А потребує її практично вся Україна! Ми чекаємо на допомогу! І віримо в Перемогу над ворогом!" – завершив начальник КМВА.

Нагадаємо, під час атаки на Київщині працювала ППО.