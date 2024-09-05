Чи перетинав російський дрон кордон Польщі: Варшава спростувала попередні заяви

Наприкінці серпня у Польщі заявили про перетин кордону російським БпЛА під час масованої атаки по Україні. Зараз же Варшава дещо змінила риторику стосовно цього інциденту.

Тобто, як пише Sky News, Польща відмовилася від своєї заяви про те, що безпілотник, ймовірно, увійшов у її повітряний простір під час нападу Росії на Україну минулого місяця.

Дивіться також "Ще одна напружена ніч": Польща підійняла авіацію через ворожу атаку на Україну

Що кажуть у Варшаві щодо російського дрона

Представник польської армії заявив, що об’єкт, який увійшов у повітряний простір країни рано вранці 26 серпня, "швидше за все, був безпілотником". Однак через нібито складні погодні умови точно ідентифікувати його з абсолютною впевненістю не вдалося.

Як вважає голова оперативного командування польської армії генерал Мацей Кліш, повітряний простір не було порушено. Зазначається, що після 10 днів аналізу та інтенсивних пошуків не вдалося виявити жодних слідів російського безпілотника.

Внаслідок проведених аналітичних заходів я наразі стверджую, що з дуже високою ймовірністю порушення повітряного простору Республіки Польща 26 серпня не було,

– запевнив він.

Водночас він нагадав про низку інших порушень повітряного простору Польщі Росією під час атак по Україні. Польський генерал навіть не заперечує того, що це може повторитися.

До слова, польські ЗМІ писали, що задля обстеження території солдати 19-ї Надбужанської та 2-ї Люблінської бригад територіальної оборони здійснили пошуки на понад 200 квадратних кілометрів, використовуючи кінні підрозділи та безпілотні літальні апарати.