Російський дрон влучив у адмінбудівлю в Дніпрі: спалахнула пожежа
Джерело:Сергій Лисак
Російські військові здійснили масовану атаку дронами-камікадзе у ніч проти 3 травня. Один з безпілотників поцілив в адмінбудівлю у Дніпрі. Внаслідок цього спалахнула пожежа.
Про наслідки нічної атаки дронами-камікадзе розповів глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він поділився результатами роботи сил ППО, а також зауважив, що у місті не минулося без прильоту.
Читайте також Третя атака за 6 днів: вночі у небі біля Києва збили усі російські дрони
Один дрон збити не вдалося
Уночі оборонці неба з повітряного командування "Схід" збили над Дніпропетровщиною 7 дронів,
– підкреслив він.
Водночас, зазначив глава ОВА, одному іранському "мопеду", на жаль, вдалося влучити у ціль. Відомо, що пошкоджень зазнала адміністративна будівля у Дніпрі. Внаслідок удару спалахнула пожежа, але її вже встигли ліквідувати.
На щастя, минулося без постраждалих. За наявними даними, станом на 07:30 на місці працювали рятувальники. Решта відомостей щодо наслідків атаки уточнюються.
Україну атакували 26 дронами-камікадзе
Про це розповіли у командуванні Повітряних сил ЗСУ. За наявними даними, не всі іранські "мопеди" вдалося збити. Сили ППО у ніч проти 3 травня приземлили 21 БпЛА, випущений ворогом.
Зауважимо, що їх російські загарбники запускали цієї ночі відразу з кількох напрямків. Атакували як з Брянської області, так і зі східного узбережжя Азовського моря.
Намагалися обстріляти Київ "Шахідами"
Як зауважив глава КМВА Сергій Попко, росіяни вже втретє за 6 днів атакували Київ. Цього разу для обстрілу використали лише дрони-камікадзе "Шахід".
Причому ворог не змінює свою стратегію. Він запускає іранські "мопеди", коли стає темно. Таким чином російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення України.
Глава КМВА зазначив, що попередньо у повітряному просторі навколо Києва вдалося збити всі БпЛА. Що стосується жертв і руйнувань, то дані про них відсутні, але інформація все ще уточнюється.
Водночас Сергій Попко подякував Силам протиповітряної оборони. Вони відмінно та професійно виконали свою роботу, врятувавши цим життя киян, а також інфраструктуру міста.