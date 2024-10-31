Це найгірший сценарій: які проблеми загрожують російській економіці

Санкції, які застосовує Захід проти Росії, хоч і повільно, але працюють. Економічні проблеми, попри те, що російська влада їх ретельно приховує, даються в знаки і вже торкаються оборонної промисловості.

Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що проблеми з фінансуванням оборонних підприємств в Росії є свідченням серйозної економічної кризи. При тому, що сьогодні такі заводи фінансуються першочергово.

До теми У Росії "перегрів" економіки: чи є в Путіна ресурси продовжувати війну

Проблеми вже й в оборонці

Якщо криза з виплатами торкнулась оборонних підприємств Росії, можна тільки уявити, за словами політтехнолога, які проблеми мають інші галузі російської промисловості.

Днями в Раді федерацій Росії виступав Сєргєй Чемезов, директор держкорпорації "Ростех". Ця компанія виготовляє 80 – 90% російського озброєння. Чемезов відповідає не просто за оборонку, а він входить до найближчого кола Владіміра Путіна.

Під час свого виступу Чемезов заявив про те, що в Росії наступає ледве не промисловий колапс. Також він говорив про можливість стагфляції (одночасно промисловий спад, стагнація та інфляція – 24 Канал), а це найгірший сценарій,

– зауважив він.

Чемезов також наголосив, що облікова ставка в Росії дуже висока і навіть найрентабельніше виробництво зброї на експорт стає нерентабельним. Тому він прогнозує, що вся російська промисловість може впасти.

Проблеми в російській економіці є, і про них вже публічно стали говорити – у Раді федерацій. А якщо гроші взагалі не приходять на оборонні підприємства, це ще одне підтвердження жахливої ситуації в економіці Росії. За пронозами, 2025 рік прогнозується як дуже важкий в цьому сенсі,

– підкреслив Аббас Галлямов.

До слова, директор Череповецького ливарно-механічного заводу Владімір Баглаєв заявив, що в бюджеті Росії немає коштів навіть на оборонні підприємства. Водночас оборонним заводам не платять гроші, за його словами, до 9 місяців, хоча підприємства виконують замовлення російського міноборони. Проте міністр оборони Андрєй Бєлоусов про це мовчить.