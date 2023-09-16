Російський флагман "Адмірал Макаров" самостійно пересуватися не може: свіжі супутникові знімки

Журналісти помітили на свіжих супутникових знімках російський флагман "Адмірал Макаров". Видно, що його буксирують.

Варто зауважити, що російський фрегат потрапив під удар та був пошкоджений під час атаки у Севастополі 29 жовтня 2022 року. Однак тоді не було підтверджень.

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"Адмірал Макаров" не може самостійно пересуватись

Журналісти помітили на супутниковому знімку Planet.com, що російський фрегат "Адмірал Макаров" не може пересуватися самостійно. Його буксують два буксири.

До речі, супутникові кадри датовані 15 вересня 2023 року.



"Адмірал Макаров" буксирують / Фото з супутника

Журналісти пригадали, що були публікації про те, що 29 жовтня 2022 року "Адмірал Макаров" зазнав пошкоджень під час однієї з перших атак українських надводних дронів на Севастополь. Проте тоді підтверджень не було.

Натомість у серпні 2023 року у мережі повідомили, що російський фрегат "Адмірал Макаров" отримав камуфляжне забарвлення носової та кормової частин.

Коротко про атаку у жовтні 2022 року