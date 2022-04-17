Російський флот з крилатими ракетами маневрує у Чорному морі: загроза ударів – висока

Корабельний флот Росії, який озброєний ракетами, продовжує маневрувати у Чорному морі. Через маневрування ворожого флоту зберігається загроза ракетного удару.

Є загроза висадки ворожого десанту

Пресслужба Оперативного командування "Південь" інформує, що загроза ракетних ударів залишається високою. Також існує ризик висадки ворожого десанту.

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Українські захисники повідомили, що група російських кораблів здійснює маневри у Чорному морі. Повідомляється, що флот озброєний крилатими ракетами.

У Чорноморській операційній зоні продовжується маневрування корабельної групи ворожого флоту, озброєного крилатими ракетами. Рівень загрози ракетних ударів залишається високим. Наміри оскаженілих і деморалізованих військ можуть бути абсолютно непередбачуваними, тож і загроза висадки десанту залишається,

– йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ 17-го квітня заявили, що Росія, ймовірно, готується до висадки десанту з моря.

Згодом заступниця глави Міноборони України уточнила, що йдеться про Маріуполь. Інформацію перевіряють.

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