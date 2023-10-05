Флот Росії використовують на 5–10%: як ЗСУ встановлюють нові рекорди в Криму
Серія успішних операцій України фактично знерухомила чорноморський флот Росії. Наша країна встановила нові рекорди, які тепер вивчатимуть у морських академіях.
Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий нагадав 24 Каналу хронологію перемог України в Чорному морі.
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"Чорноморський флот наразі використовують на 5–10% від його потенціальних можливостей. І не тому, що окупанти не хочуть більшого, а тому, що ми їм більше не даємо", – констатував Дикий.
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З чого все почалось
Затоплення крейсера "Москва" одразу відсунуло ворога від нашого берега приблизно на 250 кілометрів – на відстань дії крилатих ракет. Росіяни одразу забули про "великий десант під Одесою", заради чого пригнали 11 ВДК в Чорне море.
А далі ми почали діставати їх дронами – уразили російські кораблі просто в Севастопольській бухті. Окупанти шалено налякались і захистили бухту в стилі Першої світової війни – величезними боновими загородженнями. Тепер там нічого просто так проплисти не може: щоб вийти навіть їхнім кораблям, треба щоразу ці бони знімати, а потім знову ставити.
"Вони почали так жити. Вони виходять "на вилазку", щоб запустити по нас "Калібри", потім одразу тікають назад у бухту і закриваються бонами", – зазначив Дикий.
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Спершу відбулась по-голівудськи зухвала операція на "вишках Бойка". Звідти зняли РЛС, унаслідок чого росіяни не вже не могли проглядати частину моря й неба. Утвореною "дірою" скористались наші спецпризначенці, які висадились у районі мису Тарханкут і знищили комплекс С-300.
"Неприкритий шматок неба, мабуть, був завузький, тому після цього нашим модифікованим "Нептуном" грохнули С-400 під Євпаторією. Тоді відкрилось небо всього західного Криму, куди пішли працювати Повітряні сили зі Storm Shadow", – продовжив Дикий.
На черзі Азовське море
Після знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" та ВДК "Мінськ" росіяни почали переганяти свій флот до Азовського моря та Новоросійська. Вони зрозуміли, що тепер їх дістануть всюди.
Оскільки окупанти розгорнули під Керченським мостом знову-таки бонову загорожу, Азовське море наразі для України недоступне. Але це лише питання часу.