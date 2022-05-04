Російський гелікоптер порушив повітряний простір Фінляндії: що відомо про інцидент

Російські гелікоптери продовжують порушувати повітряний простір інших країн. Цього разу цілю одного з гвинтокрилів стала Фінляндії. Це сталося 4 травня 2022 року.

Про цей інцидент повідомило Міністерство оборони Фінляндії, яка має спільний кордон з Росією. Його зафіксували приблизно о 10:40 у радіусі населених пунктів Парікка та Кесялахті.

Зверніть увагу Головний рабин Росії закликав Лаврова вибачитися за слова про "євреїв-антисемітів"

Російський вертоліт порушив повітряний простір Фінляндії

Російський гвинтокрил залетів на вглиб територію суверенної Фінляндії на 4 – 4,5 кілометра. Йдеться про вертоліт Mi-17. Фінські прикордонники уже почали розслідувати цей випадок.

Цікаво, що це не перша подібна ситуація у Фінляндії з початку 2022 року. Раніше майже аналогічний інцидент стався 8 квітня поблизу Порвоо. Проте тоді це був пасажирський повітряний борт, який належить державі Росія.

Для Росії такі інциденти – буденність

Після нападу Росії на Україну у Швеції та Фінляндії переглянули свої погляди щодо НАТО. В обох країнах зараз тривають дебати щодо необхідності приєднання д, а рішення щодо подання відповідних заявок можуть ухвалити уже в травні. При цьому ЗМІ повідомляють, що Фінляндія може визначитися уже наступного тижня.

Додамо, що схожі випадки з російськими гелікоптерами фіксували й в інших країнах. Зокрема, нещодавно у Німеччині заявили про те, що їхні винищувачі перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак Іл, який занадто близько наблизився до німецького острова Рюген. Це сталося 3 травня. Таким чином, німці запобігли тому, щоб російський літак порушив повітряний простір їхньої країни.

Буквально за кілька днів до цього російське повітряне судно незаконно увірвалося до повітряного простору відразу двох країн: Данії та Швеції. Йдеться про літак АН-30, який спершу порушив повітряний простір Данії у напрямку від острова Борнхольм. Далі – більше!

Літак росіян через деякий час помітили у повітряному просторі Швеції у південному напрямку від провінції Блекінге, теж з порушенням повітряного простору. У відповідь Швеція та Данія викликали на послів Росії задля того, щоб отримати пояснення цих інцидентів.

Актуальний – Путін поговорив з Лукашенком: дивитися відео